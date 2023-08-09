Günümüzün en popüler teknolojisi olan yapay zeka, başarılarıyla olduğu gibi başarısızlıklarıyla da gündeme taşınmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen özel bir araştırma, teknolojinin henüz yeterince doğru ve işlevsel bir şekilde çalışmadığını gözler önüne seriyor. İşte detaylar

Yapay zeka, programlama alanında sınıfta kaldı!

Purdue Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya göre, yapay zeka aracı Chatgpt'nin yazılım programlama sorularının yarısından fazlasını yanlış cevapladığı tespit edildi. Yalnızca yüzde kırk sekizlik bir başarı oranına sahip olan teknolojinin programlama sektöründeki kullanımının gözden geçirilmesi gerektiği açıklandı.

Araştırmacı ekibin yürüttüğü araştırma kapsamında, Chatgpt'ye toplamda 517 popüler Stack Overflow sorusu soruldu ve sonuçlar bir düzine gönüllü geliştiriciyle birlikte değerlendirildi. Şaşırtıcı bir şekilde, ChatGPT soruların sadece yüzde kırk sekizini doğru yanıtlayabildi ve yanıtların yüzde yetmiş yedisi "aşırı uzun" olarak nitelendirildi.

Hipnotize olmuş ChatGPT sizi dolandırabilir!

Katılımcıların çoğunlukla sordukları sorular neticesinde aldığı cevapları kullanmayı tercih ettikleri kaydedildi. Yeterince doğru ve işlevsel olmasa dahi cevapların projelerde kullanıyor olmasında, yapay zekanın 'politik' yaklaşımının ve kendini etkili bir şekilde ifade ediyor olmasının etkili olduğu aktarıldı.

Bu durum, büyük projelerde orta ve uzun vadede birçok soruna sebep olduğundan başta Apple, Google ve Meta dahil olmak üzere birçok dev teknoloji şirketi; geliştiricilerinin çalışmalarında yapay zeka kullanmalarını tamamıyla yasakladı.

Peki, sizler konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce de ChatGPT, programlama alanında kendisinden beklenen performansı karşılamıyor mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.