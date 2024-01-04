Son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka, birçok sektördeki nüfuzunu arttırmaya devam ediyor. Taşıdığı birçok risk faktöründen ötürü zor bir sektör olan denizcilik, bu dönüşümden aldığı payı ziyadesiyle sınırlı tutuyor. Araştırmacıların çalışmaları üzerine keşfedilen yeni bir yöntem, bu durumun değişmesine neden olabilecek gibi görünüyor. İşte detaylar

Yapay zeka, olumsuz hava koşullarında kaptanlara can suyu olacak!

Son dönemlerde çalışmaların yoğunlaştırıldığı "otonom gemiler", birçok gelişmeyle gündeme taşınıyor. Denizciliğin zorlu koşullarına rağmen peş peşe keşfedilen yeni nesil yöntemler, bu alandaki gelişmelerin önünü açıyor. Sektörün en kritik noktası olan 'güvenlik' çalışmaları, nihayet insanlığı umutlandıracak keşiflerle nihayetlendiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında yapay zeka kullanılarak keşfedilen yeni bir yöntem, zorlu deniz koşullarında gemilerin yolunu doğru bir şekilde takip edebilmelerini sağlayarak, denizcilik endüstrisinde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.

Otonom gemiler, özellikle zorlu hava koşullarında, rotadan sapma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sürece doğrudan müdahil olabilen bir kaptan bulunmadığından çarpışma veya karaya oturma gibi ciddi risk faktörleri, gelişmeleri ciddi anlamda etkiliyor. Bu risklerin önüne geçebilmek adına harekete geçen bir araştırmacı grubun geleneksel gemilerdeki hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) modeli ve görüş hattı (LOS) yönlendirme sistemini yapay zeka teknolojisinden faydalanarak birleştirmeleri sonucu geliştirdikleri bir yöntem, bu alandaki dinamikleri büyük oranda değiştiriyor.

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Geminin gövdesi, pervaneler, dümen ve diğer gemi bölümleri arasındaki karmaşık etkileşimler dikkate alınarak geliştiren yeni model sayesinde yol takip performansı çok daha doğru bir şekilde tahmin edilebiliyor. Yöntemi farklı koşullardaki simülasyonlar eşliğinde test eden araştırmacı ekibin şu ana dek kaydettiği bulgular ise ziyadesiyle 'olumlu' olarak değerlendiriliyor. Bu noktada, yapay zeka teknolojisinin otonom gemilerin yol takip performansını değerlendirmede yeni standartlar belirleyebileceği ve bu alanda önemli bir güvenlik artışı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Bildiğiniz üzere günümüzde otonom otomobiller son derece normal karşılanıyor. Bilim dünyası, benzer bir durumun otonom gemiler ve otonom uçaklar için de gerçekleşmesini amaçlayarak hız kesmeksizin çalışmalarını idame ettiriyor. Peki, sizler bu alanda yürütülen çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bir otonom gemi, kaç yıl içerisinde faaliyete geçebilir? Görüşlerinizi veyahut tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.