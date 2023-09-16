Yapay Zeka Motoru Afyonkarahisar'ın İsmini Değiştirdi

Yapay zeka motorları son yıllarda yaygınlaşırken, bir sosyal medya kullanıcısı yapay zekadan Türkiye'deki şehirlere yeni isimler vermesini istedi. Yapılan deneme sonucunda yapay zeka, Afyonkarahisar'ı 'Terapetya' olarak isimlendirdi.

Şehirlerin isimlerini değiştiren bir yapay zeka motoru, Afyonkarahisar'ın ismini 'Terapetya' ismini verdi.

Son yıllarda yapay zeka motorlarının kullanımı arttı. Vatandaşlar, gelişen teknoloji ile beraber yapay zekayı hem işlerinde hem de eğlence sektöründe sıklıkla kullanmaya başladı. Yapay zekanın neler yapabileceğini merak eden bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekadan Türkiye'deki şehirlere yeni isimler vermesini istedi. Yapılan denenme sonrası yapay zeka Afyonkarahisar'ı 'Terapetya' olarak isimlendirdi. - AFYONKARAHİSAR