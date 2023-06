Yapay zeka kullanımında şeffaflık ve etik kurallar önemli

Medya kuruluşu Almost'un kurucusu Kassy Cho, yapay zeka kullanımında şeffaflığın ve etik kuralların gerekliliğine dikkat çekti. İstanbul'da düzenlenen NEXT by TRT World Forum'unda, yapay zeka ve medya içeriğinin nasıl devrim yarattığı konulu panelde konuşan Cho, gazetecilerin teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak, daha iyi kararlar almaya yönlendirecek yapay zeka modellerine katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, turizm sektöründe de yapay zeka kullanımının ilerlemesine değinildi.

"Almost" isimli medya kuruluşunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Kassy Cho, yapay zeka kullanımında şeffaflığın önemine işaret ederek, bu teknolojide etik kuralların gerekliliğine dikkati çekti.

İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yapılan "NEXT by TRT World Forum'unda", "The New Frontier: How AI is Revolutionizing Media Content" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Jaffar Hasnain'in yaptığı panele, Google'ın Karar Bilimci Şefi Cassie Kozyrkov, "Almost" adlı medya kuruluşunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Cho ve "Goodable" adlı medya kuruluşunun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Muhammad Lila katıldı.

Google'ın Karar Bilimci Şefi Kozyrkov, yapay zekaya kıyasla insanların sosyal etkileşim ve fikir üretimi konusunda daha iyi olduğunu belirterek, "Uğraş gerektiren işleri, yapay zeka daha iyi ve hızlı yapıyor. Bizim de önemli işlere odaklanmamıza yardımcı oluyor." dedi.

Kozyrkov, sosyal medyada, kişinin ilgi alanlarına göre öneri sunan algoritmanın, yapay zekayla geliştiğini dile getirdi.

Yapay zeka kullanımında şeffaflık

"Almost" adlı medya kuruluşunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Cho, yapay zeka kullanımında şeffaflığın önemini vurgulayarak, bu teknolojinin kullanımında etik kuralların uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Cho, gazetecilerin teknoloji şirketleriyle işbirliği halinde çalışarak, insanları dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye ve daha iyi kararlar almaya yönlendirecek yapay zeka modellerine katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Goodable'ın CEO'su Lila da yapay zekada makine öğreniminin, insanlar için biraz daha kolay olduğunu vurgulayarak, "Veri kümelerine dayalı algoritmaları kullanarak makine öğrenimi modelleri oluşturuyoruz." dedi.

İnsanların dünya görüşlerini yansıtan bilgiye odaklanmayı tercih ettiğini söyleyen Lila, yapay zekanın insanlar arasındaki kutuplaşmayı artırmasından korktuğunu dile getirdi.

Yapay zeka, turizm sektörünü daha ileriye taşıyor

"Hitting the Road Differently: The Changing Future of Travel" konulu panele, gezgin ve sosyal medya fenomeni Mohamed Alselini konuşmacı olarak katıldı.

Alselini, "Google Maps" gibi çeşitli uygulamaların da bireylerin seyahat deneyimini iyileştirdiğini ve yapay zeka sayesinde kişinin ilgi alanlarına göre öneri sunduğunu anlatarak, söz konusu uygulamaların turizm sektörünü her geçen gün biraz daha ileriye taşıdığını vurguladı.

Dünyayı keşfederken, deneyimlerini insanlarla paylaşmayı çok sevdiğini ifade eden Alselini, "YouTube kanalımı açarken 4 milyon takipçiye ulaşacağım aklımın ucundan bile geçmezdi." dedi.

İklim krizinden çok sayıda kişi sorumlu

Forumun, "Climate Anxiety: The Youth Wants a Different Planet" başlıklı panelinde de iklim aktivisti ve uzmanları tarafından "iklim krizi" ele alındı.

Moderatörlüğünü Reagan Des Vignes'in üstlendiği panele, iklim aktivisti, Force of Nature'nin Kurucusu ve Genel Direktörü Clover Hogan, Earth Uprising International'ın Medya Grup Yöneticisi Reem Al Saffar, Black Girl Environmentalist'in Kurucusu Wawa Gatheru ve çevreci Seyifunmi Adebote katıldı.

Force of Nature'nin Kurucusu ve Genel Direktörü Hogan, küresel sorun olan iklim değişikliğinde harekete geçilmemesinin "güçsüzlüğe" neden olduğunu belirtti.

Black Girl Environmentalist'in Kurucusu Gatheru, ekolojik bozulmadan çok sayıda kişinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Earth Uprising International'ın Medya Grup Yöneticisi Al Saffar da iklim değişikliğinin etkilerini "iklim krizi" olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu söyleyerek, söz konusu soruna insanların sebep olduğunu kaydetti.

Saffar, "Umudumuzu kaybetmeden, iklim değişikliğinin etkilerine karşı çözüm üretmeye çabalamalıyız." dedi.