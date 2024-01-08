Yapay Zeka İş Dünyasını Etkisi Altına Alıyor: Beyaz Yakalılar Sürekli İzleniyor

Son zamanların en popüler teknolojisi niteliğindeki yapay zeka, diğer birçok alanda olduğu gibi iş dünyasını da giderek etkisi altına almaya devam ediyor. Bu hususu birebir deneyimleyen ve neden olduğu olumsuzluklara doğrudan maruz kalan beyaz yakalılar, "sürekli izleniyoruz" ifadeleriyle tepkilerini gösterdi. İşte detaylar

Yapay zeka, beyaz yakalıları sürekli izliyor!

Günümüz koşullarında birçok şirket, çalışanlarının çalışma ortamlarına kurdukları çeşitli yazılımlar aracılığıyla onları sürekli olarak izliyor. Genellikle yapay zeka teknolojisinden güç alarak çalışan bu yazılımlar; çalışanların bilgisayarları üzerinden gerçekleştirdikleri eylemleri, telefon görüşmelerini ve elektronik posta konuşmalarını ara vermeksizin analiz ederek yöneticilere rapor sunuyor.

Söz konusu yapay zeka yazılımları, öylesine yoğun bir takip süreci yürütüyor ki çalışanların "sendika" kelimesine değinmeleri halinde dahi yöneticilere sunulan rapor üzerinde kayıt oluşturuyor. Bununla birlikte, her bir iş süreci için belirli bir ölçek dahilinde derecelendirme yaparak beyaz yakalıların performansını somut verilerle gözler önüne seriyor.

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Birçok şirket, çalışanlarının performansı ile aldıkları bu raporlara ne yazık ki son derece katı bir yaklaşım sergileyerek onların iş akdinin sonlandırılması kararına varıyor. Bu durum, yürütülen projelerin genelini etkilemeyecek çapta olumsuzluklara bile dayandırıldığından genellikle çalışanların aleyhine sonuçlanıyor. Örneğin çalışanlar, günlük yaşamın sağladığı bazı koşullar nedeniyle normalin biraz üzerinde kahve veyahut ihtiyaç molası verdiklerinde dahi ay sonunda bu durumu raporlarında görebiliyorlar. Zira yapay zeka -işverenlerin talebi doğrultusunda- verileri genellikle herhangi bir insani değerlendirme yapmadan direkt olarak raporlayabiliyor.

İş dünyasını böylesine derin bir biçimde etkileyen yapay zeka, sendikaların da dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Fakat bu konuyu önlemeye yönelik net bir açıklama yapılmadığından çalışanlar, sendika taraflı eksikliği de üzerlerinde hissederek kendileri bazı önlemler almaya çalışıyorlar. Grevler, protestolar ve çeşitli sosyal medya tepkileri doğrultusunda kendisini gösteren bu tepkiler, gün geçtikçe çığ gibi büyüyor.

İlerleyen süreçte, yasayıcı kurumlar ve sendikaların beyaz yakalıların haklarını korumak adına net adımlar atmaları bekleniyor. Ciddiyeti giderek artan bu süreç, ne yazık ki çeşitli yaptırımlar ve işten çıkarmalarla etkisini göstermeye devam ediyor. Peki sizler, bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.