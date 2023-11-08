Yapay Zeka İş Başvurularında Kullanılmaya Başlandı

Son zamanların en popüler teknolojileri arasındaki yerini koruyan yapay zeka, iş başvurularında da kullanılmaya başladı. Bir yazılım mühendisinin yapay zeka teknolojisiyle yaptığı başvuruların olumlu sonuçlanması, iş dünyasında soru işaretlerine neden oldu.

Son zamanların en popüler teknolojileri arasındaki yerini koruyan yapay zeka, hayatın neredeyse her alanında bir şekilde karşımıza çıkmayı başarıyor. Söz konusu teknolojinin, bir yazılım mühendisinin iş arama sürecinde şaşırtıcı bir performans sergilemesi, birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. İşte detaylar

Yapay zeka, iş başvurularında da kullanılmaya başladı!

Julian Joseph adlı işsiz bir yazılım mühendisi, yapay zeka teknolojisinin ulaşmış olduğu son noktaya dikkat çekti. İş arama süreci boyunca kullandığı araçlar aracılığıyla 5.000 iş başvurusu yapan Joseph, bu başvuruların 20'sinden olumlu geri dönüt alarak yeni bir işe sahip oldu.

Joseph'in gerçekleştirdiği başvurular neticesinde olumlu 20 adet geri dönüt alması, akıllarda bazı soru işaretlerinin canlanmasına sebep oldu. Bu soru işaretleri;

Yapay zeka teknolojisinin iş başvurularında kullanılıyor olması, şirketleri nasıl etkileyecek?

Joseph'in deneyimlediği süreç göz önünde bulundurulduğunda, çok sayıda şirkete benzersiz başvuruların yapıldığı görülebiliyor. Yapay zekanın günümüz koşullarında sergilediği performans, bu başvuruların tamamının nitelikli olması için yeterli seviyede değil. Bu durum, başvurular arasında işe alım uzmanları için vakit kaybına sebebiyet verecektir. Ayrıca bu tür kullanımların artması, başvuru yoğunluğunu arttıracağı için nitelikli başvuruların geri planda kalmasına neden olacaktır.

Modern iş yaşamında, işe alım süreçleri çok mu zorlayıcı?

Söz konusu deneyim, işe alım süreçleriyle ilgili olarak önemli bir istatistiğini de gözler önüne seriyor. Öyle ki yapılan 5.000 başvurunun yalnızca 20 adetlik kısmına olumlu geri dönüş yapılmış olması, sürecin çok zorlayıcı olduğuna işaret ediyor.

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Kariyer yolculuğunda kaydedilen bu önemli gelişme, iş dünyasının geleceğinin nasıl bir seyir izleyeceği hakkında fikir veriyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.