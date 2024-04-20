Yapay Zeka ile Siber Dolandırıcılık Tehlikesi Artıyor

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık tehlikesi daha da arttı. Yapılan yeni araştırmalar ise son yıllarda virüs bulaşan cihaz sayısında yüzde 600'dan fazla büyüme olduğunu gösteriyor. Hatta sadece 2023'te 10 milyondan fazla cihaza veri çalan kötü amaçlı yazılımlar bulaştı.

Veri çalan kötü amaçlı yazılımlar 3 yılda yüzde 600 büyüdü

Siber güvenlik firması Kaspersky'nin yeni raporu, veri çalan kötü amaçlı yazılımların son üç yılda yüzde 600 artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre Kaspersky, internetin giderek daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Rapora göre, oturum açma bilgilerini çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlar 10 milyondan fazla cihaza bulaştı. Yalnızca 2023 yılına ait bu veri, sadece üç yıl önceki seviyelere kıyasla yüzde 643'lük bir artışı temsil ediyor.

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Kötü amaçlı yazılımlar, bulaştığı her cihazdan yaklaşık 50 farklı oturum açma bilgisi toplayabiliyor. Çalınan kimlik bilgileri arasında bankacılık uygulamaları, kripto cüzdanları, e-posta ve sosyal medya profilleri gibi hesaplar bulnuyor.

Kaspersky, veri hırsızlığından etkilenen toplam cihaz sayısının 2023 yılında 16 milyona ulaştığını tahmin ediyor. Verilerin ise çalındıktan sonra bilgisayar korsanlığı forumlarında ve dark web'de satıldığı düşünülüyor. Hackerlar, hesabın türüne bağlı olarak çalınan kimlik bilgilerini 10 bin dolara satabiliyor.

Rapor, son 5 yılda dünya çapında 443 binden fazla web sitesinin dark web'de dolaşan hesaplara sahip olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları ise yapay zeka ile birlikte tehlikenin daha da arttığını ifade ediyor.