Yapay Zeka ile Oluşturulan Fotoğraf Yarışmalarını Karıştırdı

Acemi bir fotoğrafçı tarafından iPhone ile çekilen ve yarışmaya gönderilen bir görsel, yapay zeka ürünü gibi göründüğü için diskalifiye edildi. Fotoğrafın sahibi olan aday ise bu durum karşısında tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Yapay zeka ile oluşturulan görseller, fotoğraf yarışmalarını da karıştırdı. Acemi bir fotoğrafçı tarafından iPhone ile çekilen ve yarışmaya gönderilen bir görsel, "yapay zeka ürünü" gibi göründüğü için diskalifiye edildi. Fotoğrafın sahibi olan aday ise bu durum karşısında tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

iPhone'la çekilen fotoğraf, yapay zeka gibi göründüğü için yarışmadan çıkarıldı

Suzi Dougherty tarafından çekilen fotoğraf, iki mankeni ve Dougherty'nin oğluna yer veriyor. Avustralya'da düzenlenen yarışmaya bu fotoğraf ile katılan Dougherty, jüriden beklenmedik bir yanıt aldı. İlk olarak fotoğrafa hayran kalan jüri üyeleri, görüntünün yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini söyledi.

Fotoğrafın oylamaya alınmasını reddeden jüri, Suzi Dougherty'i yarışmadan diskalifiye ettiklerini açıkladı. Kararı ise "görüntülerin siber uzaydan değil kişisel deneyimlerden gelmesi" gerektiğini söyleyerek savundular.

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Bu durum karşısında tepkisini sosyal medyadan dile getiren yarışmacı ise sonunda haklı olduğunu kanıtladı. Yarışmayı düzenleyen ekip hatalarını kabul etti ve yarışmadan özür diledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ise tam tersi bir durum yaşanmıştı. Bilgisayar araçları kullanılarak oluşturulan bir görsel, Dünya Fotoğraf Örgütü tarafından düzenlenen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin birincisi olmayı başarmıştı.

Fotoğraf yarışmalarında yapay zekanın kullanımı gitgide artıyor. Bundan dolayı hangi fotoğrafların kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek gerekiyor. Yalnızca jüri üyelerine güvenmek artık yeterli değil gibi duruyor.

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