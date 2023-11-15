Yapay Zeka ile Gerçek İnsanların Yüzleri Arasındaki Fark Anlaşılamıyor

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte sahte yüzler ile gerçek insanların yüzleri arasındaki farkın anlaşılamadığı ortaya çıktı. Yapılan deneylerde yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerin, gerçek insanların yüzlerinden daha fazla insan olduğu belirlendi. Bu durum, yanlış bilgilerin ve çevrimiçi kimlik hırsızlığının artmasına neden olabilir.

Yeni bir çalışma, yapay zekanın artık o kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor ki sahte yüzler ile gerçek insanların anlık görüntüleri arasındaki farkı anlayamadığımızı söylüyor.

ABD vatandaşlarıyla yapılan deneylerde, yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerin, gerçek insanların yüzlerinden daha fazla insan olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, 'hiper gerçekçi' görüntülerin, insanların gerçekçi görünen profillerini oluşturarak yanlış bilgileri ve çevrimiçi kimlik hırsızlığını körükleyebileceğinden endişe ediyor.

Yapılan deneyler sonucunda, araştırmacılar beş yapay zeka yüzünü beş insan yüzüyle karşılaştırdı. Peki aşağıdaki insanlardan hangisinin gerçek olduğunu söyleyebilir misiniz?

100 kişi ile test yapıldı

Yeni araştırma, Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) bilişsel ve klinik psikolog olan Dr. Amy Dawel tarafından yönetildi.

Yazarlara göre yapay zeka yüzleri, insanları gerçek olduklarına inandırarak kandırıyor çünkü tipik olarak neye benzediğimize dair insani idealleri taklit ediyorlar.

Araştırma için Dr Dawel ve meslektaşları; ABD'de yaşayan, tamamı beyaz olan ve 18 ila 50 yaşları arasında olan 124 kişiyi işe aldı.

Onlara, ABD firması Nvidia tarafından oluşturulan bir yapay zeka aracı olan StyleGAN2 kullanılarak oluşturulan 100 gerçek yüz ve 100 yapay zeka yüzü gösterildi.

Bir yüzün yapay zeka mı yoksa insan mı olduğuna karar verdikten sonra katılımcılar, her denemede kendilerine olan güvenlerini 0'dan (hiç değil) 100'e (tamamen) kadar derecelendirdi.

Katılımcıların çoğu yanıldı

Endişe verici bir şekilde, katılımcılar tarafından çoğunlukla insan olarak değerlendirilen yüzlerin beşte dördü aslında yapay zekaydı. Yapay zeka olarak değerlendirilen yüzlerin beşte dördü ise insandı.

Endişe verici bir şekilde, çoğunlukla yapay zeka yüzlerinin gerçek olduğunu düşünen kişiler, kararlarının doğru olduğundan en emin olanlar oldu.

Çalışma, Psychological Science dergisinde yayınlandı .

CEVAPLAR:

Gelelim yukarıdaki görseldeki insan yüzlerine. İşte sorumuzun yanıtı:

1: Yapay zeka

2: İnsan

3: İnsan

4: Yapay zeka

5: Yapay zeka

6: İnsan

7: Yapay zeka

8: Yapay zeka

9: İnsan