Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nde Küresel Çaba İçin Deklarasyon Yayımlandı

İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nde 28 ülke ve Avrupa Birliği, yapay zekanın güvenli ve sorumlu şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için yeni bir küresel çabaya ihtiyaç olduğunu belirten bir deklarasyon yayımladı. İngiliz hükümeti ise yapay zekanın insanlığın iyiliğini artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

BLETCHLEY PARK, 3 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nde Perşembe günü yapay zeka güvenliğine ilişkin bir deklarasyon yayımlandı. Deklarasyon kapsamında, 28 ülke ve Avrupa Birliği (AB), yapay zekanın güvenli ve sorumlu şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasını sağlamak için yeni bir küresel çabaya ihtiyaç olduğu konusunda uzlaştı.

İngiliz hükümeti deklarasyona eşlik eden yazılı açıklamasında, yapay zekanın muazzam fırsatlar sunduğunu ve insanlığın iyiliğini, barışı ve refahı artırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan, siber güvenlik, biyoteknoloji ve dezenformasyon riskleri hakkındaki endişeler dile getirilirken, yapay zekanın kasıtlı olarak kötüye kullanılması veya ileri seviye yapay zekanın kontrolü nedeniyle kayda değer risklerin de ortaya çıkabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Deklarasyonda risklerin "ancak uluslararası işbirliği yoluyla en iyi şekilde ele alınabileceği" belirtildi.

İki günlük zirvede ABD, İngiltere, AB, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden temsilciler hızlı yapay zeka gelişiminin getirdiği risk ve fırsatları değerlendirdi.

İngiliz hükümeti, Güney Kore'nin önümüzdeki altı ay içinde yapay zeka alanında mini bir sanal zirveye ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini ve bir sene içinde gerçekleştirilecek bir sonraki zirveye ise Fransa'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.