Yapay Zeka Dijital Pazarlamayı Nasıl Değiştiriyor?

Yapay zekanın artık hem günlük hayatın hem de iş dünyasının odak noktasında yer aldığını söyleyen dijital pazarlama uzmanı Metin Çakır, "Yapay zeka, markaların dijital pazarlama faaliyetlerine dair stratejilerini dönüştürürken, dijital pazarlamada işletmelerin müşterilerle ilişki kurma şeklini dönüştürme misyonu üstleniyor. Yapay zeka odaklı dijital pazarlama araçları tüketici davranışlarını öngörebiliyor, dijitaldeki trendleri tahmin edebiliyor, pazarlama kampanyalarını benzeri görülmemiş bir düzeyde kişiselleştirebiliyor" dedi.

Statista'nın açıkladığı verilere göre 2023'te pazarlama alanında küresel yapay zeka araçlarından elde edilen 27,4 milyar dolarlık gelirin 2028'e kadar 107,4 milyar dolara ulaştırılması bekleniyor. Yapay zekanın kreatif içerik oluşturma ve raporlama gibi süreçleri otomatikleştirerek, pazarlama ve sosyal medya kampanyalarını uçtan uca optimize edebildiğini aktaran Dieyg Kreatif Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı Kurucusu ve dijital pazarlama uzmanı Metin Çakır, yapay zeka araçlarının dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimindeki etkisine dair açıklamalarda bulundu.

"YAPAY ZEKA, DİJİTAL PAZARLAMADA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YARATTI"

Yapay zekanın yükselişinin sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama gibi teknoloji tabanlı hizmetlerde büyük bir değişim yarattığını vurgulayan Çakır, "Yapay zeka, dijital pazarlamada işletmelerin müşterilerle ilişki kurma şeklini dönüştürme misyonu üstleniyor. Yapay zeka odaklı dijital pazarlama araçları tüketici davranışlarını öngörebiliyor, dijitaldeki trendleri tahmin edebiliyor, pazarlama kampanyalarını benzeri görülmemiş bir düzeyde kişiselleştirebiliyor" diye konuştu.

"ALGORİTMALAR, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI HASSASİYETLE ÖLÇEBİLİYOR"

Dijital pazarlamada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Çakır, "Dijital pazarlama süreçlerinde kritik bir rol oynayan yapay zeka algoritmaları, dijital ortamda tüketici davranışlarını hassasiyetle ölçebiliyor. Bunun yanı sıra dijital pazarlama entegrasyonuyla işletmelerin hedeflerine daha kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. Markalar ve müşteriler arasında daha güçlü bir iletişim ağının kurulmasına olanak tanıyor. İşletmeler böylece kendilerine daha yeni niş alanları tanımlayabiliyor. Mesajlarını belirli demografik gruplara göre uyarlayabiliyor" dedi.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE MARKALAR KAMPANYALAR KURGULUYOR"

Yapay zekanın sosyal medyadan, arama motorlarından ve çevrimiçi kaynaklardan elde ettiği verileri analiz ederek, dijital pazarlama için çeşitli kalıplar oluşturabildiğini belirten Çakır, "Tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleyebiliyor. Bu işletmeler için çok önemli bir işlev. Çünkü markalar bu sayede hedef kitlenin beklentilerine hitap eden kampanyalar kurguluyor. Yapay zeka araçları dijital pazarlamada süreçleri iyileştirerek şirketleri daha güçlü hale getiriyor. Manuel olarak yapılması zor ve hatta imkansız işleri kısa sürede tamamlayabiliyor" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA ARAÇLARIYLA DAHA NİŞ HİZMETLER SUNABİLİYORUZ"

Yapay zeka araçlarıyla müşteri etkileşimlerini, sosyal medya trendlerini ve pazar verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek anlamlı içgörüler çıkardıklarını, daha efektif bir dijital pazarlama süreci tasarladıklarını ifade eden Çakır, "İşletmeye özel kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturabiliyoruz. Belirli demografik grupları hedefleyerek, pazarlama süreçlerini optimize edebiliyoruz. Yapay zekanın avantajlarıyla rekabetçi sektörlerde daha niş hizmetler sunabiliyoruz. Şu an halihazırda globalde dört şirketle hizmet veriyoruz. Sosyal medyadan dijital pazarlamaya, yazılımdan influencer marketing'e kadar dijitale dair geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Bunları Ar-Ge çalışmalarımızla destekliyoruz" dedi.