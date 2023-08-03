Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotlarının Halüsinasyon Sorunu

Son dönemde yapay zeka destekli sohbet robotları popüler hale geldi. Ancak bu robotlar doğru bilgileri her zaman aktaramıyor ve halüsinasyon sorunu yaşıyorlar. Uzmanlar, bu sorunun kolayca çözülemeyeceğini belirtiyor.

Son dönemde yapay zeka destekli sohbet robotları oldukça popüler. OpenAI ChatGPT, Google Bard ve Microsoft Bing AI, sundukları özellikler ile birlikte kısa sürede birçok insanın beğenisini kazanmayı başardı. Ancak sohbet robotlarında henüz çözülemeyen bir sorun bulunuyor ve muhtemelen kolay kolay da çözülemeyecek.

ChatGPT bize her zaman doğru bilgileri aktaramıyor

Yapay zekalı sohbet robotları birçok bilgiye rahatça ulaşmalarına rağmen bazen bilgileri yanlış bir şekilde yorumlayabiliyor ve farklı anlamlar çıkarabiliyor. Bu noktada da 'AI halüsinasyonu' olarak nitelendirilen bir durumla karşılaşıyoruz. Uzmanlar bu konuda sohbet robotu kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmiyor.

Washington Üniversitesi (UW) profesörü ve bir dilbilim uzmanı olan Emily Bender'e göre, Büyük Dil Modeli (LLM) ile ilgili bu sorunun birçok teknoloji şirketi sahibinin ve yapay zeka savunucularının iddia ettiği kadar kolay bir şekilde çözülmeyebileceğinin altını çiziyor.

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Metin üretimi için halüsinasyon sorunu, özellikle doğruluğun hayati önem taşıdığı habercilik söz konusu olduğunda gerçek bir sorun olmaya devam ettiği ifade ediliyor. LLM'lerin bir şeyler uydurmak için tasarlandığının altını çizen uzmanlar, bu sistemlerin çoğu zaman doğru olacak şekilde ayarlanmış olsalar da hatalı çalışmalarının da mümkün olacağının altını çiziyorlar.

Yapay zeka dil modellerinin sağladığı yanlış bilgilerin çoğu zaman ulaşılması zor şeyler olduğu için muhtemelen kolayca tespit edilemeyeceğini söyleyen uzmanlar, bu durumun kullanıcıları zor bir pozisyonda bırakabileceğini belirtiyor.

Bu yüzden özellikle son dönemde haberciler ve avukatların işlerini tamamen yapay zekaya teslim etmelerinin büyük bir hata olduğu düşünülüyor. Yapay zeka dil modellerinde bu hataların yıllar içinde azaltılabileceği belirtilirken, kalıcı olarak düzeltilemeyeceğine inanılıyor.

ChatGPT ve diğer sohbet robotları birçok konuda oldukça yararlı olsalar da bu tür sıkıntıları da beraberlerinde getiriyorlar. Peki siz sohbet robotları ve halüsinasyon sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.