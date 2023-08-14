Yapay Zeka Destekli İnsansı Robot GR-1 Tanıtıldı

Şanghay merkezli bir girişim şirketi olan Fourier, Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda insansı robot GR-1'i tanıttı. GR-1 saatte 5 km hızla yürüyebiliyor ve 55 kg ağırlığa sahip. Robotun seri üretimine 2023 sonuna kadar başlanacak ve binlerce ünite teslim edilecek. Fourier, robotun beyni üzerinde çalışmak için büyük yapay zeka şirketleriyle iş birliği yapmayı planlıyor.

Yapay zekanın gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı bugünlerde ilgi çeken yeni bir gelişme oldu. Şanghay merkezli bir girişim şirketi olan Fourier, temmuz ayında gerçekleşen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) insansı robot GR-1'i tanıttı. İşte yapay zeka destekli GR-1 hakkında detaylar!

GR-1, saatte 5 km hızla yürüyor!

Temmuz ayında gerçekleşen Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) kapsamında birçok yenilik sunuldu. Ancak etkinlikte ne dikkat çeken tanıtım Şanghay merkezli bir girişim şirketi olan Fourier'den geldi. Şirket, yapay zeka destekli insansı robot GR-1'i tanıttı.

İki ayak üzerinde saatte 5 km hızla yürüyen Çin yapımı GR-1 ayrıca 55 kg ağırlığa sahip. İddialara göre robotun seri üretimine 2023 sonuna kadar başlanacak. Şirket, gelecek yıl ise binlerce ünite teslim edecek. Ayrıca Fourier, robotun beyni üzerinde çalışmak için de büyük yapay zeka şirketleriyle iş birliği yapmayı planlıyor.

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Fourier'in kurucusu ve CEO'su olan Alex Gu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Bu bizim için eşi benzeri görüşmemiş bir girişim. Teknoloji söz konusu olduğunda neredeyse hiç referansımız yoktu." Ayrıca CEO, bu robotların ülkenin yaşlanan nüfusuna yardımcı olacağını da belirtti.

Söz konusu robotun çevrim içi videosunu gören birçok kişi videonun gerçekliğinden şüphe etti. Bunun üzerine videonun bilgisayar tarafından oluşturulduğuna dair iddialar ortalıkta dolaştı. Her zaman olduğu gibi bu teknolojinin ardından da robotun ne kadar olacağı yönünde birçok iddia yer aldı.

Çinli araştırma enstitüsünün direktörü olan Zhang Xiaorong bununla ilgili bir açıklama yaptı. "İnsansı robotlar şu anda çoğunlukla laboratuvarda yaşıyor ve son derece pahalılar. Nispeten yüksek kaliteli bir makine milyonlarca yuana mal olabilir."

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