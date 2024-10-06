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Yapay Zeka Destekli 'Counterfake' ile Sahte Ürünler Tespit Ediliyor

Yapay Zeka Destekli 'Counterfake' ile Sahte Ürünler Tespit Ediliyor
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Sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ürünleri tespit ederek güvenli alışveriş imkanı sunan 'Counterfake' girişimi, TEKNOFEST Adana'da sergilendi. Yapay zeka ile 1 yılda 1 milyon 70 bin sahte ürün ve 25 bin sahte satışcı kaldırıldı.

Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişin güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli marka koruma girişimi "Counterfake", internette sahte ürünleri bulup satıştan kaldırılmasını sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu teknoloji festivali, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde tanıtılan projeler arasında, sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde sahte ürünleri tespit eden yapay zeka destekli marka koruma girişimi olan "Counterfake" de yer aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteğiyle geçen yıl hayata geçirilen, TEKNOFEST Ankara'daki "Girişimcilik Yarışması"nda birinci seçilen girişim, firmanın Şampiyonlar Ligi Etkinlik Alanı'na kurduğu stantta ziyaretçilere anlatılıyor.

Dijital mecralardaki binlerce ilanı kısa sürede tarayıp sahte olanların kaldırılmasına imkan tanıyan "Counterfake", markaların ve tüketicilerin korunmasını sağlıyor.

25 bin sahte ürün satıcısı platformlardan kaldırıldı

Firmanın iş geliştirme uzmanı Muhammet Ali Tilbeç, AA muhabirine, geçen yıl piyasaya açıldıktan sonra 17 markayla anlaştıklarını söyledi.

Yapay zeka desteğiyle 1 yılda internetten 1 milyon 70 bin sahte ürün ve 25 bin sahte ürün satıcısının kaldırılmasını sağladıklarını belirten Tilbeç, "Platformlardaki sahte ürün ilanlarının kaldırılmasını sağlayarak tüketiciler ve markalar için daha güvenli bir e-ticaret ekosistemi yaratmış oluyoruz." dedi.

Tilbeç, yazılımın, ilanlardaki görsel, açıklama ve yorumları inceleyip satıcılarla ilgili şikayetleri analiz ederek sahteciliği kolaylıkla tespit ettiğini anlattı.

Projeyi desteklemeyi sürdüren T3 Vakfınca TEKNOFEST Adana'ya davet edildiklerini dile getiren Tilbeç, "Festivalde gençlere ilham kaynağı olmaya ve yaptığımız çalışmaları ziyaretçilere anlatarak iş ağımızı genişletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Teknoloji

Sosyal Medya Yapay Zeka Teknofest Alışveriş Teknoloji Festival Ekonomi Medya adana

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