Yapay zekanın eğitim alanında kullanılmasıyla ilgili OpenAI'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, yapay zekayı algılayan dedektörlerin güvenilmez olduğunu belirterek, ChatGPT ile oluşturulan metinlerin ayırt edilemez olduğunu açıkladı.

Yapay zekanın hızla genişlemesi, geçtiğimiz yıldan bu yana öğrencilerin de ilgisini çekmiş durumda. ChatGPT ise ödev yaptırmaktan sınav çözdürmeye kadar birçok alanda tercih edildi. Son olarak ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yapay zeka dedektörleri, ChatGPT ile yazılan metni anlayamaz

Yapay zekanın eğitim alanında kullanılmasıyla ilgili yeni bir yazısında OpenAI, birçok uzmanın uzun süredir savunduğu konuyu resmen kabul etti. Yapay zekayı algılayan dedektörlerin güvenilmez olduğunu belirten şirket, ChatGPT ile oluşturulan metinlerin ayırt edilemez olduğunu belirtti.

Bilmeyenler için yapay zeka dedektörleri, bir metnin insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını tespit ediyor. OpenAI ise konuyla ilgili açıklamasında, hiçbir yapay zeka dedektörünün farkı güvenilir bir şekilde ayırt edemeyeceğini belirtti.

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Şirket ayrıca geçtiğimiz aylarda kendi yapay zeka dedektörünü de iptal etmişti. Sadece yüzde 26 doğruluk oranına ulaşan yapay zeka algılayıcı, sessiz sedasız kaldırılmasıyla merak uyandırmıştı. Ancak şirket, bu tarz girişimlerin boşa olduğunu düşünüyor.

OpenAI, ChatGPT'nin bile bir metnin yapay zeka mı yoksa insan tarafından mı yazıldığını belirleme yeteneğine sahip olmadığını düşünüyor. Ancak bu tarz araçlar, bilgi yanlışı veya dil bilgisi hatalarıyla kendini ele verebilir.

Araştırmacılar, yapay zekanın eğitimde kullanılmasının düzenlenmesini istiyor. ChatGPT gibi araçlar yanlış bilgi verme potansiyeline sahip olduğundan, öğrencilerin eğitimlerini negatif etkileyebilir.

Peki siz ChatGPT ile ödev yapma konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.