Yapay zeka, Çin'in başına bela oldu! Yaptırımlar yolda

ABD ve Çin arasında yapay zeka yüzünden yeni bir yarı iletken çip savaşı çıkmış olabilir. ABD'nin yaptırım uygulayacağı söyleniyor.

Huawei'nin 5G teknolojisini destekleyen Mate 60 serisi, Kirin 9000S yonga setiyle ABD'nin dikkatinden kaçmadı. Bu konuda şirketi inceleyen ve "5G çipini ülke içinde üretebilecek teknolojisi olmadığını" söyleyen ABD hükümeti, Çin için yeni yaptırımlar uygulayabilir.

ABD ve Çin arasında çip savaşı çıkacak

ABD Başkanı Biden ve ekibinin, Çin'e yönelik yeni yaptırımlar planladığı ifade edildi. Asya ülkesinin hızla geliştiği yarı iletken çiplere erişimini hedef alan yeni bir ihracat kısıtlaması üzerinde çalıştığı bildirildi. Yapay zeka çiplerinin, yaptırımların ana odağı olacağı aktarıldı.

ABD tarafından uygulanacak yaptırımlar, işlem gücü ve performans yoğunluğu gibi teknik özelliklere dayalı olarak belirlenecek. Yeni kurallar uyarınca ABD'li çip üreticilerinin, Çinli şirketlere sipariş verirken Ticaret Bakanlığı'nı bilgilendirmesi gerekecek.

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Teknoloji şirketlerinden bilgi alan yetkililer ise ihracatın ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına karar verecek. Bu, Huawei ve ZTE gibi belirli Çinli firmalara uygulanan yaptırımların genişletileceği anlamına geliyor.

ABD'nin performans yoğunluğunu dikkate alması, Çinli şirketlerin değiştirilmiş bileşenler satın alarak yaptırımları aşmasını engelleyecek. Bu da ABD'nin, Çin'in yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi teknolojilerde ilerleme kaydetmesinin önünü kesecek.

Huawei'nin yaptırımlara rağmen geliştirdiği Kirin çipleri, ABD'nin bu konuya daha fazla önem gösterdiğini ortaya koydu. Son tüketiciye yönelik cihazlar muaf tutulsa da, kısıtlamalar Çin'in hem ekonomik hem de askeri hakimiyeti için oldukça önemli.

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