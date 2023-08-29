Yapay Zeka ChatGPT'ye Göre Bitcoin 2050'de 5 Milyon Dolar Olabilir

Yapay zeka ChatGPT'nin son tahminine göre, Bitcoin'in 2050'de 5 milyon dolar değerine ulaşabileceği belirtiliyor. Ancak bu tahminler yatırım tavsiyesi değildir ve yapay zekaların fiyat tahmini konusunda sınırlı yetenekleri olduğu unutulmamalıdır.

Neredeyse her alanda kullanılan yapay zekalar, finans sektöründe yeni bir çağ başlatabilir. Daha önce birçok kez Chatgpt'ye Bitcoin fiyat tahmini sorulmuş olsa da, yanıt almak mümkün olmadı. Ancak Chatgpt'nin son tahminine göre Bitcoin, 2050'de 5 milyon doları bulabilir.

Chatgpt : Bitcoin, 2050'de 5 milyon dolar olabilir

Daha önce bu konuda farklı sorulara karşı aynı cevabı veren yapay zeka, "geleceği tahmin edemeyeceğini" söylemişti. Ancak kripto para analistleri, Chatgpt'ye Bitcoin tahmini yaptırmayı başardı. Tahminlere göre, Bitcoin'in fiyatı önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanarak artma potansiyeline sahip.

Yapay zeka, Bitcoin'inin taban fiyatını 20 bin dolar olarak belirledi. Yani önümüzdeki yıllarda en kötü senaryoda bile 20 bin doların altına düşmeyecek. Ancak 2050'ye kadar 5 milyon dolara varan bir değere sahip olabilir.

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Bu tahminlerin herhangi bir yatırım tavsiye olmadığını belirtelim. Ayrıca yapay zeka araçlarının, dijital varlıkları değerlendirme ve doğru şekilde fiyat tahmininde bulunma yeteneğinin olmadığının altını çizelim. Yine de ChatGPT tahminine göre Bitcoin fiyatı;

2024'e kadar 20 bin ila 150 bin dolar;

2028'e kadar 20 bin ila 500 bin dolar;

2032'ye kadar 20 bin ila 1 milyon dolar;

2050'ye kadar 20 bin ila 5 milyon dolar arasında değişecek.

Kripto para fiyatları oldukça spekülatif şekilde değişebiliyor. Kısa vadede yaşanacak değişiklikler, güvenlik sorunları ve piyasa duyarlılığı ise yatırımcıları dalgalanmalarına karşı savunmasız bırakıyor. 20 bin doların altına düşebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Peki sizler ChatGPT Bitcoin tahmini hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.