Yapay Zeka, Anılarınızı Kullanarak Görsel Oluşturuyor

Bazılarımızın seve seve denemek isteyeceği, bazılarımızın ise kederle uzak durmak isteyeceği yeni bir yapay zeka ortaya çıktı. Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, görsel üretmek için anılarınızı kullanıyor.

Proje, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmayı amaçlıyor

Synthetic Memories projesinin devam eden bir parçası olan bu girişim, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Synthetic Memories projesi, hayatımızın önemli anlarını hatırlama şeklimizi değiştirmeyi hedefleyen Domestic Data Streamers'ın bir girişimi. Bu proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor.

Projeyi yöneten ekip, bir kişinin beyninden gelen verileri ve yapay zeka modellerini kullanarak, etkinliği gösteren gerçeğe yakın bir anı fotoğrafı oluşturabiliyor. Bu fotoğraf, etkinliğin gerçek zamanlı olarak yakalanmış gibi görünen bir görüntüsünü sunar.

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Fotoğraflar, eski AI modelleri olan DALL-E 2 gibi modelleri kullanıyor, bu da bazı kusurların fotoğraflarda bulunabileceği anlamına geliyor. Ancak proje ekibi, bu eski modellerin bazen daha ince detayları hatırlamadığımız bulanık ve belirsiz anı yönlerini yakaladığına inanıyor.

Projenin son çalışmalarından biri, 84 yaşındaki Maria'nın anılarını ele alıyor. Barselona'da yaşayan Maria, babasını hapishanede ziyaret etmeye çalıştığı canlı anılarını ekiple paylaştı.

Maria'nın zihninden gelen veriler kullanılarak, onun babasını görmeye çalıştığı balkonda bir anı fotoğrafı oluşturuldu. Domestic Data Streamers'ın kurucusu, bu fotoğrafın doğru anıyı temsil ettiğini, çünkü Maria'dan çok gerçek bir tepki alındığını belirtiyor.

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Proje, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin en eski modellerini emekliye ayırabileceği endişesini taşıyor. Çünkü bu eski modeller, fotoğraflara bazen insan anılarının sunduğu kusurları içeriyorlar. Eğer bu gerçekleşirse, proje daha yeni modelleri kullanmak zorunda kalacak ve bu da anıların gerçekçiliğini etkileyebilir.

Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme konusundaki potansiyelini gösteren sadece bir örnek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.