Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yapay Zeka, Anılarınızı Kullanarak Görsel Oluşturuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bazılarımızın seve seve denemek isteyeceği, bazılarımızın ise kederle uzak durmak isteyeceği yeni bir yapay zeka ortaya çıktı. Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, görsel üretmek için anılarınızı kullanıyor.

Proje, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmayı amaçlıyor

Synthetic Memories projesinin devam eden bir parçası olan bu girişim, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Synthetic Memories projesi, hayatımızın önemli anlarını hatırlama şeklimizi değiştirmeyi hedefleyen Domestic Data Streamers'ın bir girişimi. Bu proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor.

Projeyi yöneten ekip, bir kişinin beyninden gelen verileri ve yapay zeka modellerini kullanarak, etkinliği gösteren gerçeğe yakın bir anı fotoğrafı oluşturabiliyor. Bu fotoğraf, etkinliğin gerçek zamanlı olarak yakalanmış gibi görünen bir görüntüsünü sunar.

İnsanlığı Ay'a yeniden götürecek uzay aracı işte böyle görünüyor!

Fotoğraflar, eski AI modelleri olan DALL-E 2 gibi modelleri kullanıyor, bu da bazı kusurların fotoğraflarda bulunabileceği anlamına geliyor. Ancak proje ekibi, bu eski modellerin bazen daha ince detayları hatırlamadığımız bulanık ve belirsiz anı yönlerini yakaladığına inanıyor.

Projenin son çalışmalarından biri, 84 yaşındaki Maria'nın anılarını ele alıyor. Barselona'da yaşayan Maria, babasını hapishanede ziyaret etmeye çalıştığı canlı anılarını ekiple paylaştı.

Maria'nın zihninden gelen veriler kullanılarak, onun babasını görmeye çalıştığı balkonda bir anı fotoğrafı oluşturuldu. Domestic Data Streamers'ın kurucusu, bu fotoğrafın doğru anıyı temsil ettiğini, çünkü Maria'dan çok gerçek bir tepki alındığını belirtiyor.

Apple'a dudak uçuklatan tazminat davası!

Proje, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin en eski modellerini emekliye ayırabileceği endişesini taşıyor. Çünkü bu eski modeller, fotoğraflara bazen insan anılarının sunduğu kusurları içeriyorlar. Eğer bu gerçekleşirse, proje daha yeni modelleri kullanmak zorunda kalacak ve bu da anıların gerçekçiliğini etkileyebilir.

Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme konusundaki potansiyelini gösteren sadece bir örnek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title