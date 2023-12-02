Üye Girişi
Haberler

Yapay Zeka Alanında GenAI ile İş Dünyasında Devrim

Son Güncelleme:
Abone Ol

ChatGPT'nin bir yılını doldurmasının ardından GenAI ile iş dünyasında hızlı gelişim ve ürün lansmanları devam ediyor. OpenAI'nın 2024 trendleri ve GenAI'nin özellikleri hakkında bilgi veren haberde, yapay zeka alanındaki yenilikler ve stratejiler ele alınıyor.

Chatgpt karşımıza çıkalı tam bir yıl oldu. Son 12 ay içinde bir dizi heyecan verici ürün lansmanı gerçekleşti. Bu durum, alandaki hızlı gelişimi gösteriyor ve işlerin yakın zamanda yavaşlamasına dair hiçbir belirti görünmüyor. Öyle ki, OpenAI henüz 2024 yılına girmeden GenAI ile iş dünyasına tavsiyeler vermeye başladı bile.

En son model yapay zeka: GenAI

Generative AI, üretken bir yapay zeka teknolojisidir ve son yılların en etkileyici gelişmelerinden biridir. Otomatikleşmenin tüm sektörleri etkilediği günümüzde GenAI, işleri daha da kolaylaştıran ve geliştirilen üst düzey bir teknolojidir.

GenAI ile 2024 yılının trendleri

OpenAI, 2023 Kasım ayında düzenlediği DevDay etkinliği ile dikkat çekti. Şirket, B2C ve B2B pazarlarında çeşitli tekliflerini duyurdu. Aynı dönemde Cohere, bilgi arama yeteneklerini ve özel dağıtımlarını güçlendirmekte kararlı adımlar attı. Amazon Web Services ise PartyRock'ı başlatarak no-code Gen AI uygulama oluşturarak yeni bir alan açtı. Bu gelişmeler, yapay zeka alanındaki sürekli yenilik ve rekabet ortamını vurguluyor.

Yapay zekanın prensi ChatGPT 1 yaşında! İşte 1 yıldaki başarıları

Tüm bu faaliyetlerin ışığında, 2024'te GenAI alanında neler bekleyeceğimize dair bir sahne hazırladığına inanıyoruz. İşte bu alanda yer alan altı trend:

GenAI görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyor. Metin, kod, görüntü ve sesi kapsayan çoklu modeller, içerik üretimi konularında yeni yeteneklerin kilidini açıyor.

Bu yenilenen yapay zeka aracı, dünyayla etkileşimde bulunabiliyor. Yeni modelleri, veri sistemlerine bağlanarak veri okuma ve yazma yeteneklerine sahip olacak.

GenAI, modelleri daha çok kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, yeni özelliklerle birlikte, yapay modellere göre daha tutarlı sonuçlar elde ediyor.

GenAI, 2024 yılında gelişerek demokratikleşiyor. OpenAI, "GPTs" adlı yeni bir ürünü duyurdu. Bu da, neredeyse herkesin düşük kod/no kod (kodsuz) arayüzleri kullanarak, GenAI destekli bir sohbet botu oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu yeni yapay zeka, bir platform stratejisi sunuyor. GPT'ler için Appstore tarzında "Uygulama marketleri" oluşturulacak. Kullanıcılar, yeni uygulamaları keşfedecek ve kendi uygulamalarını yayınlayabileceği bir platforma sahip olacak.

Bu sistem maliyetleri düşmeye devam ediyor. Ortalama kurumsal bir müşteri için GPT-4 API maliyetleri iki ila, üç kat düştü.

2024 GenAI Stratejileri: Altın tavsiyeler ve riskler

GenAI'ın altın çağında, tüm ortaklar en son ve en güçlü araçları kullanmaya odaklanıyor. Bir organizasyon içinde birden fazla GenAI projesine izin vermek, değer yaratma konusunda risk taşıyor.

Yeniliklere hızla adapte olan organizasyonlar, "Satın almak mı, inşa etmek mi?" sorusuyla karşı karşıya. "Satın alma" seçeneğini tercih edenler, maliyetin bir kısmına sahip olacak yeteneklere yatırım yapmaktan çekiniyor. Şirket, off-the-shelf (hemen kullanılmaya hazır ürün) gibi çözümlere şüpheyle yaklaşıyor ve olgunlaşan çözümlerle birlikte satın alma stratejileri de önemini koruyor.

2024'te GenAI'nin çoklu becerilere sahip olma yeteneği sayesinde, artık dünyayla daha etkileşimli hale gelecek. Yapay zeka'nın bu hızlı evrimi, iş dünyasında devrim niteliğinde fırsatlara kapı açacaktır.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

ChatGPT Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title