Yapay Zeka Alanında GenAI ile İş Dünyasında Devrim

ChatGPT'nin bir yılını doldurmasının ardından GenAI ile iş dünyasında hızlı gelişim ve ürün lansmanları devam ediyor. OpenAI'nın 2024 trendleri ve GenAI'nin özellikleri hakkında bilgi veren haberde, yapay zeka alanındaki yenilikler ve stratejiler ele alınıyor.

Chatgpt karşımıza çıkalı tam bir yıl oldu. Son 12 ay içinde bir dizi heyecan verici ürün lansmanı gerçekleşti. Bu durum, alandaki hızlı gelişimi gösteriyor ve işlerin yakın zamanda yavaşlamasına dair hiçbir belirti görünmüyor. Öyle ki, OpenAI henüz 2024 yılına girmeden GenAI ile iş dünyasına tavsiyeler vermeye başladı bile.

En son model yapay zeka: GenAI

Generative AI, üretken bir yapay zeka teknolojisidir ve son yılların en etkileyici gelişmelerinden biridir. Otomatikleşmenin tüm sektörleri etkilediği günümüzde GenAI, işleri daha da kolaylaştıran ve geliştirilen üst düzey bir teknolojidir.

GenAI ile 2024 yılının trendleri

OpenAI, 2023 Kasım ayında düzenlediği DevDay etkinliği ile dikkat çekti. Şirket, B2C ve B2B pazarlarında çeşitli tekliflerini duyurdu. Aynı dönemde Cohere, bilgi arama yeteneklerini ve özel dağıtımlarını güçlendirmekte kararlı adımlar attı. Amazon Web Services ise PartyRock'ı başlatarak no-code Gen AI uygulama oluşturarak yeni bir alan açtı. Bu gelişmeler, yapay zeka alanındaki sürekli yenilik ve rekabet ortamını vurguluyor.

Yapay zekanın prensi ChatGPT 1 yaşında! İşte 1 yıldaki başarıları

Tüm bu faaliyetlerin ışığında, 2024'te GenAI alanında neler bekleyeceğimize dair bir sahne hazırladığına inanıyoruz. İşte bu alanda yer alan altı trend:

GenAI görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyor. Metin, kod, görüntü ve sesi kapsayan çoklu modeller, içerik üretimi konularında yeni yeteneklerin kilidini açıyor.

Bu yenilenen yapay zeka aracı, dünyayla etkileşimde bulunabiliyor. Yeni modelleri, veri sistemlerine bağlanarak veri okuma ve yazma yeteneklerine sahip olacak.

GenAI, modelleri daha çok kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, yeni özelliklerle birlikte, yapay modellere göre daha tutarlı sonuçlar elde ediyor.

GenAI, 2024 yılında gelişerek demokratikleşiyor. OpenAI, "GPTs" adlı yeni bir ürünü duyurdu. Bu da, neredeyse herkesin düşük kod/no kod (kodsuz) arayüzleri kullanarak, GenAI destekli bir sohbet botu oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu yeni yapay zeka, bir platform stratejisi sunuyor. GPT'ler için Appstore tarzında "Uygulama marketleri" oluşturulacak. Kullanıcılar, yeni uygulamaları keşfedecek ve kendi uygulamalarını yayınlayabileceği bir platforma sahip olacak.

Bu sistem maliyetleri düşmeye devam ediyor. Ortalama kurumsal bir müşteri için GPT-4 API maliyetleri iki ila, üç kat düştü.

2024 GenAI Stratejileri: Altın tavsiyeler ve riskler

GenAI'ın altın çağında, tüm ortaklar en son ve en güçlü araçları kullanmaya odaklanıyor. Bir organizasyon içinde birden fazla GenAI projesine izin vermek, değer yaratma konusunda risk taşıyor.

Yeniliklere hızla adapte olan organizasyonlar, "Satın almak mı, inşa etmek mi?" sorusuyla karşı karşıya. "Satın alma" seçeneğini tercih edenler, maliyetin bir kısmına sahip olacak yeteneklere yatırım yapmaktan çekiniyor. Şirket, off-the-shelf (hemen kullanılmaya hazır ürün) gibi çözümlere şüpheyle yaklaşıyor ve olgunlaşan çözümlerle birlikte satın alma stratejileri de önemini koruyor.

2024'te GenAI'nin çoklu becerilere sahip olma yeteneği sayesinde, artık dünyayla daha etkileşimli hale gelecek. Yapay zeka'nın bu hızlı evrimi, iş dünyasında devrim niteliğinde fırsatlara kapı açacaktır.

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