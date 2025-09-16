Yapay Zeka Akademik Tez Programı 2025-2026 Başvuruları Başladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğinde geçen yıl hayata geçirilen Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP) 2025-2026 dönemi başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; program ile savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması amaçlanıyor. ATP; savunma sanayi alanında yapay zeka, lisans bitirme projesi ve lisansüstü tez çalışması olarak ele alınacak. Programa katılan öğrencilere staj, akademik yayın desteği ve sektör temsilcileriyle buluşma gibi çeşitli imkanlar sağlanacak. ATP 2025-2026 dönemi başvuruları 10 Ekim 2025 tarihine kadar 'https://atp.sayzek.org.tr/' internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Programa; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (CTIS), Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve Fen, Fen Edebiyat fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya ve İstatistik bölümleri dahil edildi.

SONUÇLAR 3 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Öğrenciler bu yıl belirlenen toplam 65 konu başlığı arasından tercihte bulunarak başvurularını yapacak. Programa kabul edilen öğrenciler, 3 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Programa, T.C. vatandaşı olan, lisans son sınıfta bitirme projesi/tezi yürüten veya tezli yüksek lisans tez döneminde bulunan, genel not ortalaması en az 2,20 olan öğrenciler bireysel veya en fazla üç kişilik takım halinde başvurabilecek. Başvurular akademik danışman eşliğinde yürütülecek. Değerlendirmede genel not ortalaması, yabancı dil puanı, sertifikalar, yarışma başarıları, TÜBİTAK projelerine katılım ve ulusal/uluslararası makale çalışmaları esas alınacak. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ATP'ye, 119 üniversite ve 58 bölümden toplam 421 başvuru yapılmıştı.