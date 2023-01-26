Yapay zeka 5 sene içinde iş gücünün yüzde 20'sini ele geçirecek! Hem fayda sağlıyor hem de korkutuyor

Chatgpt adı verilen sohbet robotu, son zamanlarda oldukça popüler oldu. Bilgi birikimiyle gelen teknolojik gelişmelerin hepsi, neredeyse bu sohbet etrafında toplantı. Yapay zeka ChatGPT sahip olduğu özellikler arasında yer alan makale, şiir, hikaye, senaryo ve kod yazma gibi işler sayesinde ileride iş gücünün yüzde 20'lik kısmını ele geçirecek. Bu durum şirketlere fayda sağlarken belirli meslek gruplarındaki insanları ise korkutuyor.

Yapay zeka ChatGPT, 5 sene içinde iş gücünün yüzde 20'sini ele geçirecek

Yapay zeka ChatGPT'nin sahip olduğu işlevler, saymakla bitmiyor. Aralarında özgün bir şekilde edebi eser yazmaktan ürün tavsiyesi vermeye kadar birçok özellik var. Fakat bir yapay zeka aracının bu kadar farklı alanlarda bir de özgün olarak içerik üretmesi fayda sağlarken aynı zamanda da korkutuyor. Çünkü yapay zeka, ilerleyen yıllarda başta metin yazarları olmak üzere birçok kişinin mesleğini elinden alabilir.

Ultima Sosyal Mühendislik Yöneticisi olan yapay zeka uzmanı Richard DeVere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada da bunu doğruladı. DeVere, yapay zeka aracı olan ChatGPT'nin 5 sene içinde iş gücünün yüzde 20'sini ele geçirecek diye belirtti. Konuyla ilgili ek olarak şu görüşlerine de yer verdi:

İnternetin yeni devrimi: ChatGPT Pro nedir?

"Bu sadece Bitcoin, NFT'ler veya akıllı kontakt lensler gibi yeni bir moda değil. Bu oluyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor."

Yapay zeka uzmanı, bu düşüncelerine ek olarak robotlarının insanların yerini almasının kısa bir süre içinde olmayacağını da belirtti. İlk olarak günlük olarak basit işlerde kullanılacak yapay zekanın ilerleyen dönemlerde tamamen insan işlerini otomatikleştirmek için çözümler sunacağını belirtti. DeVere, ek olarak konuyla ilgili şu sözlerini de ekledi;

"ChatGPT'nin henüz ilk aşamalarındayız. Yapay zeka ve iş gücü alanında uzman bir kişinin neler yapabileceğini düşünmek bile beni korkutuyor. ChatGPT ile kullanım alanlarının olasılıkları sonsuz. İnsanların platformu arabalarını nasıl tamir edeceklerini öğrenmekten, bilgisayar korsanlığı için açık kod yazmaya kadar her şey için kullandıklarına dair örnekler gördük."

Öte yandan ChatGPT, öğrencilerin ödev ve derslerde kullandığı nedeniyle New York Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandı. Yasak nedeni olarak ise öğrencilerin düşünce sistemini geliştirmede engel olması ve ChatGPT'nin yanılabilirliği neden olarak gösterildi. Bu yasak, bir anlamda DeVere'nin görüşleriyle uyuşması dikkat çekti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka özellikle de ChatGPT, ilerleyen dönemlerde iş gücünün bir kısmının yerini alacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.