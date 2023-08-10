Yandex Kurucu Ortağı Ukrayna İşgalini Eleştirdi

Rusya'nın teknoloji devi Yandex'in kurucu ortaklarından Arkady Volozh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdi. Volozh, işgalin barbarca olduğunu ve buna karşı olduğunu belirtti.

Rusya'nın teknoloji devi Yandex'in kurucu ortaklarından Arkady Volozh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "barbarca" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın teknoloji devi Yandex'in kurucu ortaklarından Arkady Volozh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdi. İsrail'de yaşayan Volozh yaptığı açıklamada, her gün çok sayıda Ukraynalının evinin bombalanmasından "dehşete düştüğünü" belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali barbarca ve kesin bir şekilde buna karşıyım." dedi. Volozh, "2014'te İsrail'e taşınmış olmama rağmen, ülkemin yaptıklarından üzerime düşen sorumluluğu almak zorundayım. Bu uzun süreçte susmak için sebeplerim vardı. Bugünkü açıklamamın zamanlaması sorulacaksa da özü sorgulanmamalı. Ben savaşa karşıyım." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği tarafından kişisel olarak yaptırım uygulanmasından kısa bir süre sonra Volozh, Haziran 2022'de Yandex'in CEO'luğundan ayrıldı.

Genellikle Rusya'nın Google'ı olarak adlandırılan Yandex, Rus dilindeki en büyük internet arama motorudur. - MOSKOVA