Yalovalı öğrenciler tasarladıkları robotlarla uluslararası başarıya imza attı

Yalova'daki Teknoakademi Takımı, Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda 5 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. 16 ülkeden 620 takımın katıldığı yarışmada 3 altın madalya ile dönmenin gururunu yaşıyorlar.

Yalova'da robot tasarlayan öğrenciler, İtalya'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'ndan 5 madalyayla döndü.

Kentte teknolojiye merakı olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için kurulan Teknoakademi'de robotik kodlama ve yazılım gibi alanlarda eğitim veriliyor.

Burada oluşturulan Teknoakademi Takımı, geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Son olarak geçen ay İtalya'nın başkenti Roma'da 16 ülkeden 620 takımın katılımıyla düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'na katılan Teknoakademi Takımı, dron ralli, çizgi izleyen ve labirent çözme kategorilerinde 3'ü altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

Teknoakademi Müdürü Hatice Şener, AA muhabirine, ilkokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirten Şener, "Yarışmada çocuk ve gençlerimiz ellerinden gelenden çok daha fazlasını yaptı. Yarışma esnasında tek bir umutsuzluk ya da çaresizlik dediğimiz o duygulara kapılmadık. Bizden daha iyi takımlar vardı, bunları hissediyorduk. Bizler ikinci, üçüncülük için değil her zaman çıktığımız sahnede birincilik için çalıştık. Gençlerim ve çocuklarımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Şener, gelecek yılki yarışmaya daha büyük bir ekiple katılmayı amaçladıklarını anlatarak, "Yetiştirdiğimiz cevherlerin orada ülkemizi temsil etmelerini sağlayacağız. Hedefimiz zaten bu başarılardı. Gençlerimizin vatanlarını, milletini orada en iyi şekilde temsil etmesiydi asıl hedefimiz. Her şeyden önce orada Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızını dalgalandırmak ilk hedefimizdi." dedi.

Türkiye'nin son dönemde bu alana büyük önem verdiğinin altını çizen Şener, şöyle devam etti:

"Bu konuya önem veren diğer bir Türk milleti de Kazakistan. Kazakistan da ciddi anlamda robotik kodlamanın akışına kendini kaptırmış durumda. Avrupa bu işin biraz daha gerisinde kalmış olabilir. Biz öyle gözlemledik. Türkiye ile diğer Türk devletleri bu anlamda daha disiplinli, daha da farkında bir şekilde yoluna devam ediyor. Onları da gözlemledik. Çok sayıda Türk takımı vardı. Türkiye teknoloji anlamında yavaş yavaş şahlanıyor diyebiliriz."

"Takımımıza inanıyordum"

"Çizgi izleyen" kategorisinde birincilik elde eden takım üyelerinden lise öğrencisi Burak Altıparmak da merakla başladığı kodlamada önemli bir noktaya ulaşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Daha önce hiç yurt dışına çıkmadığını anlatan Altıparmak, "Gittiğimde de baya heyecanlıydım. Bu benim için büyük bir şanstı. Çok yarışmacılar vardı ve hepsi birbirinden iyiydi ama takımımıza inanıyordum." dedi.

"Labirent çözme" kategorisinde dünya üçüncülüğü elde eden takımın üyelerinden liseli Tuna Kale de kendisine yazılımcı olan babasını örnek aldığını belirterek, yarışma öncesinde yoğun çalıştıklarını vurguladı.

"İlkokul dron ralli" kategorisinde birincilik elde eden 4. sınıf öğrencisi Umut Adar Tokyay ise şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden önce böyle bir başarıyı hiç beklemiyordum. Bir aylık çalışmayla dron kategorisinde dünya birincisi oldum, çok mutluyum. 'Çizgi izleyen' kategorisinde de ikinci oldum. Birinci olduğum dron kategorisinde ikinci ve üçüncüler de Türkiye'den gelen takımlardı. Hepsi çok çok iyiydi."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Teknoloji
