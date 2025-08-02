Yalova'da Teknofest 2025 Drone Şampiyonası Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025 kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın 2. etabı, Yalova'da başladı.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmalarında, ilk etapta yarışan 32 pilottan sıralamaya giren 21 pilot, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele ediyor.

Hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarısıyla değerlendirilecek yarışmacılardan birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Dereceye giren pilotlar, uluslararası prestije sahip World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk etabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yalova'da 2. etabın başladığını belirten Saymaz, "TEKNOFEST'i dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yapan en önemli argümanlardan biri, milletimizin bu işe ilgi ve alaka duyması. Ciddi anlamda, kısa sürede ilgi ve alakanın zirveye ulaştığı, milyonlarca katılımın, yarışmacının başvurmasıyla aşikardır." diye konuştu.

Saymaz, TEKNOFEST'in başlangıçta teknolojinin toplumun kültüründe yer edinmesi hedefiyle yola çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok kısa sürede, hızlı bir şekilde, milletimiz bunu bekliyormuş gibi bir durumla karşılaştık. Bugün de TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın 2. etabını burada gerçekleştiriyoruz. Burada finale kalacak arkadaş, Türkiye'yi en iyi şekilde World Drone Cup'ta, İstanbul'da bizi temsil edecek. Bu, İstanbul için 2025 yılı için yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra farklı şehirlerde, farklı yarışmaları icra ediyor olacağız."

Muhammet Saymaz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi'nde gerçekleştirecekleri, 17-21 Eylül'de TEKNOFEST'in doğduğu yere, İstanbul Atatürk Havalimanı'na herkesi beklediklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz da ilk etap sıralama yarışlarında mücadele ettikten sonra 2. etaba katılmaya hak kazandığını dile getirerek, "Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

KKTC'deki yarışlarda birinci olan 29 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Ablak da 10 yıldır FPV sistemli yarış dronlarıyla ilgilendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her yıl yarışmaya katılıyorum. Bu yıl ilk etapta, birinci oldum. Burada da hedefim aynı başarıyı göstermek. Çünkü çok çalıştım. Burada biz milli teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dronları kendimiz üretiyoruz, yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. TEKNOFEST'e teşekkür ederim. Hedefim, hayalim, milli teknolojiyi, kendimi geliştirmek, yeni şehirler ve ülkeler görmek."