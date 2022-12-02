Yağışlı havalarda güvenli sürüş için tavsiyeler

Yağmurlu havalar, sürücüler için çoğu zaman zorlayıcı oluyor. İşte yağışlı havalarda güvenli sürüş için sürücülerin dikkat etmesi gerekenler!

Yağmurlu havalar, sürücüler için çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Bu kapsamda yola çıkmadan önce ve aracınızı sürerken bazı püf noktalarına dikkat etmek, zorlukların üstesinden gelmek için yeterli.

Yağışların artmasıyla birlikte, yoğun yağışlı hava koşullarında sürücüler; lastiklerin diş derinliğini kontrol etmeleri, sis farlarını kullanmamaları ve suda kızaklama sırasında ayaklarını mutlaka gaz pedalından çekmeleri konusunda uyarılıyor.

Yağışlı havalarda yola çıkmadan dikkat etmeniz gerekenler

Yoğun yağış esnasında yolculuğunuzun gerçekten gerekli olup olmadığını veya yağmur dinene kadar beklemenin daha iyi olup olmadığını değerlendirin.

Yağışlı havada aracınızı kullanmanız gerekiyorsa, yola çıkmadan önce ön sileceklerinizi kontrol edin. Ön ve arka sileceklerinizin iyi durumda olup olmadığından emin olun. Emin değilseniz, hemen değiştirin.

Lastiklerinizin diş derinliğini kontrol edin. Uniroyal, minimum diş derinliğinin yaz veya dört mevsim lastikleri için 3 mm, kış lastikleri için 4 mm olmasını tavsiye ediyor.

Yakıt deposunu doldurun. Şiddetli yağış, genellikle trafiğin durmasına neden olur. İhtiyacınız olan son şey, silecekleriniz, klima ve farlarınız çalışırken yakıtınız bittiği için yolda kalmanızdır.

Araç içindeki buğuyu hızla nazıl çözeceğinizi öğrenmek için aracınızın klima ve ısıtma sistemlerini detaylı bir şekilde öğrenin.

Rotanız üzerinde herhangi bir kapalı yol, kaza veya su baskını olup olmadığını öğrenmek için radyo veya interneti kullanın ve gerekirse rotanızı değiştirin.

Trafikte kısa farlarınızı yakın

Hızınıza dikkat edin ve önünüzdeki araçla aranızda en az 4 saniyelik bir mesafe bırakın. Yağmur lastikleriniz olsa dahi durma mesafeniz kuru yola kıyasla daha uzun olacaktır. Hemen arkanızda bir araç varsa sizi sollamasına izin verin.

Kısa farlarınızı yakın. Sis farlarınızı kullanmayın.

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Kamyonlardan ve hızlı hareket eden araçlardan sıçrayan sulara karşı dikkatli olun. Bu, görüşünüzü kısa süreliğine azaltabilir. Aynı şekilde, aracınızın da su sıçratabileceğini dikkate alarak yaya veya bisikletlilere yakın su birikintilerinde hızlı yol almaktan kaçının.

Nem, elektrik ve motorlarda soruna yol açabileceğinden yağışlı havalarda araçlar daha fazla arızalanır. Aracınız arızalanırsa daha fazla hasara yol açmamak için kaputunu kapalı tutun. Büyük su birikintilerini geçtikten sonra motorunuz durursa yeniden çalıştırmayı denemeyin.

Su birikintilerinden geçerken lastiklerinizin yol yüzeyiyle temasını kaybetmesi suda kızaklamaya neden olabilir. Direksiyonun aniden hafiflediğini hissederseniz ayağınızı gaz pedalından çekin, yeniden kontrolü sağlayana kadar hızınızı düşürün, ancak fren yapmayın.

Bu noktada, biraz sürtünme ve ısı için fren pedalınızı hafif fırçalamak iyi bir fikirdir, böylece kalan nem buharlaşarak yok olur.