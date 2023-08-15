Xsolla, Asya pazarında genişleme stratejisini Tokyo'da açtığı ofis ile sürdürüyor

Bağımsız geliştiricilerden yüksek bütçeli video oyunlara kadar pek çok segmentte video oyun ödemeleri, parasallaştırılması ve kullanıcı yönetimi alanında çözümler geliştiren ABD merkezli küresel video oyun ticareti şirketi Xsolla, Tokyo'da açtığı ofisle Asya pazarındaki genişleme stratejisinde önemli bir adım attığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Xsolla CEO'su Chris Hewish, "Halihazırda Çin, Kore ve Malezya'da yerleşik varlıklarıyla faaliyet gösteriyoruz ve Tokyo'daki yerel ofis açılışı Asya pazarında genişleme stratejimizin bir parçası. Bu stratejik hamle, şirketimizin küresel ağına fayda sağlayan bölgesel ortaklıklar geliştirme taahhüdünü doğruluyor. Yeni pazarlara yenilikçi hizmetler getirme çabamızın bir parçası olarak gördüğümüz bu haberle, Asya pazarındaki genişleme planımızda önemli bir adım atıyoruz. Tokyo'daki ofisimizde, Japonya'daki büyüyen müşteri tabanına hizmet vermeye, ürün ve çözümlerimizi Japon geliştiriciler için yerelleştirmeye odaklanacağız" diye konuştu.

"KENDİMİZİ OYUN GELİŞTİRİCİLERE YARDIMCI OLMAYA ADADIK"

Oyun geliştiricilerin, kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümlerle başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için çalıştıklarını belirten Hewish, " Tokyo'daki genişlememiz, dünya genelindeki ortaklarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan, kapsamlı ve tamamen yerelleştirilmiş hizmet sunmaya yönelik misyonumuz açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Yerel ödeme ortaklıkları, vergi ve düzenlemeler konusundaki bilgi birikimimiz ve yerel desteğimizle uluslararası oyun geliştiricilerin Japon pazarına erişimini kolaylaştırırken, yerel geliştiricilerin işlerini küresel olarak ölçeklendirmesini de destekleyeceğiz. Şirket olarak kendimizi oyun geliştiricilere yardımcı olmaya, onların diğer pazarlara erişimini güçlendirmeye, küresel video oyun ekonomisini ileri taşımaya adadık" ifadelerini kullandı.

"EBEVEYN KONTROLÜ ÖZELLİĞİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda üç aylık bir özet paylaştıklarını ifade eden Hewish, "Bu özette Tokyo ofisi ve Asya'da genişleme planımızın yanı sıra, yeni stratejik ortaklıklar da açıkladık. Çocukların çevrim içi gizliliği ve kimlik yönetimi çözümlerinde lider sayılan Privacy Vaults Online (PRIVO) ile ortaklık kurarak, 'ebeveyn kontrolü' özelliğini devreye alacağız. Böylece ödeme güvenliğini ve kullanıcı korumasını üst seviyeye çıkarmayı, oyun geliştiricilerin doğrudan tüketiciye dağıtım stratejilerini hayata geçirmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak Asya başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda oyun geliştiricilerinin her geçen gün genişleyen küresel oyun pazarı pastasından daha çok pay alması için çalışıyoruz" dedi.