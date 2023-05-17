Xinjiang'da 39.000 Adet 5G Baz İstasyonu Kuruldu

URUMQİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 5G ağlarını ilerletme çabaları kapsamında 2023 Nisan sonu itibarıyla 39.000 adet 5G baz istasyonu kurduğunu duyurdu.

Yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bölgenin vilayet düzeyindeki şehirlerinin ve ilçelerinin tamamı ile kasabaların yüzde 99,16'sı 5G ağları kapsamına alınmış durumda. Xinjiang'da her 10.000 kişi başına 15 adet 5G baz istasyonu bulunuyor.

Bölgesel iletişim idaresi başkanı Ma Zhuqing, Xinjiang'ın bilişim ve iletişim endüstrisinin 5G baz istasyonları inşa etmek için geçen yıl 1,7 milyar yuan (yaklaşık 244 milyon ABD doları) yatırım yaptığını söyledi.

Ma, Xinjiang'ın Çin-Avrupa yük treni (Urumqi) montaj merkezinde bir akıllı kara limanının inşası da dahil olmak üzere ilgili sektörlerde 70 büyük 5G uygulamasıyla birlikte kilit 5G endüstriyel uygulamalarının entegrasyonunu ve yenilikçiliğini hızlandırdığını kaydetti.