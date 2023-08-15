Xiaomi, Yeni Ürün Lansmanında CyberDog 2 Robot Köpeği Tanıttı

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Lansmanda, Mix Fold 3, Pad 6 Max tablet, Smart Band 8 Pro ve CyberDog 2 robot köpeği görücüye çıktı. CyberDog 2, gerçek bir köpeği andıran özelliklere sahip ve sahibini takip edebiliyor.

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte akıllı telefondan bilekliğe kadar yeni ürünlerini tanıttı. Lansmanda, Mix Fold 3'ün yanı sıra Pad 6 Max tablet ve Smart Band 8 Pro görücüye çıktı. Şaşırtıcı şekilde ise robot köpeğin güncellenmiş versiyonu CyberDog 2 de yerini aldı.

Xiaomi'nin ters takla atabilen CyberDog 2 robotunun özellikleri

Xiaomi, ilk olarak iki yıl önce robot köpeğini tanıtarak bu alanda rekabet edeceğini gösterdi. İlk model daha robotik bir görünüme sahipken, CyberDog 2 ise bacakları, ağzı ve kulaklarıyla gerçek bir köpeği andırıyor.

36,7 cm boyunda ve 8,9 kg ağırlığında olan robot köpek, "daha şirin" görünmesi hedefiyle önceki modele göre daha kompakt boyutlarda. 12 servo motor barındırıyor ve 1,6 m/s hıza ulaşabiliyor. Xiaomi'ye göre robot, daha iyi hareket kabiliyeti için yeni CyberGear aktüatörlere sahip ve ters takla gibi özellikleri bulunuyor.

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CyberDog 2'nin görme, dokunma ve işitme için 19 sensörü bulunuyor. Bu sensörleri ise sahibini takip etmek, insan yüzlerini tanımak ve hareketlere yanıt vermek için kullanıyor. Çinli üretici ayrıca üçüncü taraf geliştiricileri teşvik etmek için robotu açık kaynaklı olarak sunmayı planlıyor.

Lansman sırasında paylaşılan robot demosu, Xiaomi'nin CyberDog 2 için geliştirdiği yapay zekadaki ilerlemeleri de gösteriyor.

Xiaomi'nin ayrıca geçen yıl tanıttığı CyberOne isimli insansı robotuyla ilgili bir güncelleme yapmadığını da hatırlatalım.

Şimdilik sadece Çin'de erişilebilir olacak CyberDog 2 fiyatı 1600 dolardan başlıyor. Robot köpek siyah, mavi ve altın renklerinde raflardaki yerini alacak.