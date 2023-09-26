Xiaomi, Yeni Akıllı Bileklik Modeli Band 8'i Tanıttı

Xiaomi, bugünkü global etkinliğinde yeni 13T serisi başta olmak üzere akıllı saat ve bileklik modellerini tanıttı. Xiaomi Band 8 özellikleri ve fiyatı da duyuruldu. Xiaomi Band 8, daha sofistike bir tasarıma sahip, hatta kolye gibi bile takılabilir. Başlangıç fiyatı 39.9 euroya yükseldi ve Türkiye'de 999 TL'ye satışa sunuldu.

Xiaomi, bugünkü global etkinliğinde yeni 13T serisi başta olmak üzere akıllı saat ve bileklik modellerini tanıttı. Xiaomi Band 8 özellikleri ve fiyatı da duyuruldu. Xiaomi Band 8, daha sofistike bir tasarıma sahip, hatta kolye gibi bile takılabilir. Başlangıç fiyatı 39.9 euroya yükseldi ve Türkiye'de 999 TL'ye satışa sunuldu.

Xiaomi Smart Band 8 kutu açılımı

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Xiaomi mi Band 8, öncülünün tasarım dilini takip ediyor ve 1.62 inç AMOLED ekranı, sensörleri ve pilini içeriyor. Ancak ürünü saran kayış bağlantı tipi artık değişti ve ayrıca bağlanan kordonlarla geliyor. 150'den fazla spor modu seçeneği bulunuyor ve çeşitli sağlık özellikleri, sesli asistan ve NFC destekli 2. versiyon gibi özellikler sunuyor. GPS desteği istiyorsanız saat modellerine yönelmeniz gerekebilir.

Egzersiz için seçebileceğiniz 150'den fazla spor modu bulunuyor. Sürekli kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, stres, uyku, adım ve kalori takibi gibi işlevleri de aynen devam ediyor. Hatta detaylı VO2 max profesyonel egzersiz analizi de mevcut.

Cihazın bir de sesli asistan ve NFC destekli 2. versiyonu bulunuyor. Bu ürün de 40 dolardan satışa çıktı. Fakat geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Avrupa'ya gelmeyerek yalnızca Çin'e özel ürün olarak kalabilir.