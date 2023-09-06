Xiaomi Watch S3 ile Akıllı Saat Dünyasında Devrim

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geliştirmekte olduğu Watch S3 modeliyle birlikte son derecek gelişmiş bir akıllı saati kullanıcı deneyimine sunacak. Cihaz, önceki model olan Watch S2'ye göre çok daha güçlü özelliklere sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geliştirmekte olduğu Watch S3 modeliyle birlikte son derecek gelişmiş bir akıllı saati kullanıcı deneyimine sunacak. Cihaz, önceki model olan Watch S2'ye göre çok daha güçlü özelliklere sahip olacak. İşte detaylar

Xiaomi Watch S3, yakında geliyor!

Aktarılan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Watch S3 ile ilgili en dikkat çekici özelliğin dev bataryası olduğunu söyleyebiliyoruz. Cihaz, önceki modele kıyasla daha büyük bataryayla birlikte geliştirilecek daha verimli bir çalışma deneyimi sunacak.

Batarya kapasitesinde görülen artışa ek olarak Xiaomi, ekran tarafında da değişikliklere gitmiş. Bu değişikliklerle birlikte yapıya dahil edilen OLED ekranının adaptif yenileme hızı özelliği sayesinde enerji verimliliği de önemli ölçüde arttırılmış.

Xiaomi, Watch S3 modeliyle birlikte önemli bir yeniliğe daha giderek akıllı saate 4G bağlantı desteği ve sesli armalar yapma olanağı kazandırdı. Şirketin bu nitelikteki ilk giyilebilir teknoloji ürünü olması sebebiyle yeni model, şirketin attığı bir ilk adıma ev sahipliği yapıyor.

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Sızıntılar, yeni modelin Aralık ayında gerçekleştirilecek olan lansman dahilinde piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla devrim niteliğindeki model için kısa bir süre beklememiz yeterli olacak. Peki, sizler model ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce atılan adımlar, akıllı saat dünyasına yeni bir soluk kazandıracak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.