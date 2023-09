Xiaomi Watch 2 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi'nin uzun bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Watch 2 Pro modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı saatin bugün içerisinde Xiaomi 13T serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Son ortaya çıkan bir rapor cihazın tüm teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi Watch 2 Pro neler sunacak?

Son ortaya çıkan bir rapora göre, Xiaomi Watch 2 Pro modeli 1,43 inç dairesel şekilli bir AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca bu panel 466 x 466 piksel çözünürlük sunacak ve olacak ve cihazın çapı 46mm olacak. Ekranda Gorilla Glass koruma teknolojisinin de kullanılacağını belirtelim.

Akıllı saata güç verecek işlemci Snapdragon W5+ Gen 1 olacak. Bunun yanı sıra 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla satışa çıkacak. Öte yandan Google Play Store, Google Haritalar, Google Cüzdan ve NFC aracılığıyla temassız ödeme gibi özelliklere erişim sağlayacak MIUI Watch tabanlı Wear OS arayüzünü çalıştıracak.

Tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunması beklenen 500 mAh bataryadan beslenmesi beklenen cihazın ekranı Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak. Diğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor. Son olarak standart versiyonunun 269,99, LTE'nin ise 329,99 eurodan satılacağını belirtelim.

