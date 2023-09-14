Xiaomi Watch 2 Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin giyilebilir teknoloji sektöründe tanıtmaya hazırlandığı Watch 2 Pro modelinin özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Saat, 2 GB RAM, 32 GB depolama, Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci ve 1,43 inç AMOLED ekran gibi özelliklerle gelecek. Ayrıca dairesel tasarımı ve gümüş-siyah renk seçenekleriyle dikkat çekecek.

Akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji sektöründe şekilde faaliyetlerine devam eden Xiaomi'nin çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Watch 2 Pro modeli için geri sayım başladı. Daha önce M2233W1 model numarasıyla IMEI veri tabanında görünen akıllı saatin son olarak bilinmeyen özellikleri belli oldu.

Xiaomi Watch 2 Pro neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Arsène Lupin'in yakın zamanlı bir raporuna göre Xiaomi Watch 2 Pro, 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla satışa çıkacak. Akıllı saate güç verecek işlemci ise Snapdragon W5+ Gen 1 olacak.

466×466 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,43 inç boyutlarında AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen akıllı saat, tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunabilan 500 mAh batarya ile geliyor. Öte yandan saatin Bluetooth ve 4G LTE versiyonlarının mevcut olacacağını belirtelim.

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Saatin ekranı Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak. iğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor. Son olarak Wear OS 3 işletim sistemini çalıştırması beklenen akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil.

MySmartPrice tarafından bir süre önce sızdırılan yeni bir rapor, yaklaşan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntülere göre Xiaomi, yaklaşan akıllı saati için Xiaomi Watch 2'de görülen kare tasarımdan farklı olarak dairesel bir tasarım tercih ediyor. Öte yandan yeni akıllı saat en az iki renk seçeneği sunacak: Gümüş ve siyah!

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