Xiaomi Watch 2 Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının yanı sıra giyilebilir teknoloji işinde de aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Xiaomi, çok yakında Watch 2 Pro'yu tanıtacak. Daha önce M2233W1 model numarasıyla IMEI veri tabanında görünen akıllı saatin son olarak teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri ve tasarımı

MySmartPrice tarafından sızdırılan yeni bir rapor, yaklaşan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntülere göre Xiaomi, yaklaşan akıllı saati için Xiaomi Watch 2'de görülen kare tasarımdan farklı olarak dairesel bir tasarım tercih ediyor. Öte yandan yeni akıllı saat en az iki renk seçeneği sunacak: Gümüş ve siyah!

Xiaomi Watch 2 Pro 1,43 inçlik yüksek çözünürlüklü yuvarlak bir AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ekran Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak.

Saatin Bluetooth ve 4G LTE versiyonları mevcut olacak. Diğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor. Son olarak Wear OS 3 işletim sistemini çalıştırması beklenen akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Aynı zamanda batarya özellikleri de henüz net değil.

