Giyilebilir teknoloji pazarındaki faaliyetlerine devam eden Xiaomi, yakında Watch 2 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunacak. . Akıllı saat daha önce IMEI veri tabanı gibi teknik özellikleri ve tasarımına dair detaylar veren platformlarda ortaya çıktı. Kısa bir süre önce Xiaomi Watch 2 Pro'nun global tanıtım tarihi belli oldu.

Xiaomi Watch 2 Pro globalde ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi kısa süre önce merakla beklenen Xiaomi Watch 2 Pro'nun global lansman tarihini duyurdu. Buna göre akıllı saat 25 Eylül, yani yarın düzenlenecek etkinlikte Xiaomi 13T serisiyle birlikte vitrine çıkacak.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak, Xiaomi Watch 2 Pro'nun standart versiyonunun 269,99, LTE'nin ise 329,99 eurodan satılacağını söyleyebiliriz. 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla gelecek ve Snapdragon W5+ Gen 1'den güç alacak akıllı saat, 466×466 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,43 inç boyutlarında AMOLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunması beklenen 500 mAh bataryadan beslenmesi beklenen cihazın ekranı Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak. iğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor.

MySmartPrice tarafından bir süre önce sızdırılan yeni bir rapor, yaklaşan Watch 2 Pro modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntülere göre Xiaomi, yaklaşan akıllı saati için Xiaomi Watch 2'de görülen kare tasarımdan farklı olarak dairesel bir tasarım tercih ediyor. Öte yandan yeni akıllı saat en az iki renk seçeneği sunacak: Gümüş ve siyah!

