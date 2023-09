Giyilebilir teknoloji pazarındaki faaliyetlerine devam eden Xiaomi, yakında Watch 2 Pro modelini vitrine çıkaracak. Akıllı saat daha önce M2233W1 model numarasıyla IMEI veri tabanında göründü. Ayrıca kilit teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Son ortaya çıkan bir rapor ise ürünün Avrupa fiyat etiketlerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi Watch 2 Pro Avrupa fiyatı belli oldu

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Arsène Lupin, Xiaomi Watch 2 Pro'nun Avrupa fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre saatin standart varyantı 269,99, LTE'nin ise 329,99 eurodan satılacak. Ayrıca modelin bazı bölgelerde daha da ucuza satılabileceği belirtiliyor.

Geçmiş sızıntılara bakarsak akıllı saatin 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla geleceğini ve Snapdragon W5+ Gen 1'den güç alacağını söyleyebiliriz. 466×466 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,43 inç boyutlarında AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen cihazda, tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunması beklenen 500 mAh batarya yer alacak. Öte yandan yukarıdaki fiyat detaylarında da görüldüğü gibi saatin Bluetooth ve 4G LTE versiyonlarının mevcut olacağını belirtelim.

Fiyat performans canavarı Xiaomi Civi 4 IMEI veri tabanında!

Saatin ekranı Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak. iğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor.

MySmartPrice tarafından bir süre önce sızdırılan yeni bir rapor, yaklaşan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntülere göre Xiaomi, yaklaşan akıllı saati için Xiaomi Watch 2'de görülen kare tasarımdan farklı olarak dairesel bir tasarım tercih ediyor. Öte yandan yeni akıllı saat en az iki renk seçeneği sunacak: Gümüş ve siyah!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.