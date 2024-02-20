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Xiaomi ve Leica Ortak Optik Enstitüsü Kurdu

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Xiaomi ve Leica, daha güçlü kameralar üretmek için ortak optik enstitüsü kurdu. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin modellerinde Leica imzası artık daha da güçlenecek.

Xiaomi ve Leica'nın bir süredir devam eden ortaklığı artık başka bir seviyeye taşınıyor. Xiaomi için kamera üretimi yapan Leica, artık bu işi Xiaomi ile ortak olarak ilerletecek. İki şirket daha güçlü kamera donanımı için ortak optik enstitüsü kurdu.

Xiaomi ve Leica artık daha güçlü kameralar üretecek!

Xiaomi modellerinin kamera grubunda uzunca bir süredir Leica imzasını görüyoruz. Çinli teknoloji devi için üretim yapan Leica, artık Çinli teknoloji devi ile birlikte üretime geçecek. Çin Pekin'de kamera donanımı, görüntüleme ve objektif-sübjektif görüntü kalitesi değerlendirme alanlarında faaliyet gösterecek üç büyük laboratuvar kuracak olan şirketler, mobil fotoğrafçılığı daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

Kompakt form faktöründe ultra hassas optikler tasarlamak ve fotoğrafçılıkta ideal performansa ulaşmayı amaçlayan şirketler, kurulacak olan enstitünün optik uzmanı olarak Leica birinci sınıf lens tasrımında görev alan Peter Karbe'ı atayacak. Yine Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinin de görev alacağı enstitü, gelecekte üretilecek olan Xiaomi modellerini bambaşka bir düzeye taşıyacak.

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Bunun en taze örneği Xiaomi 14 Ultra. 1 inç kamera ile gelen Xiaomi 14 Ultra, arka tarafında 50 Megapiksellik dört adet kamera barındırıyor. 14 Ultra ile çekilen görselleri bugün paylaşan Xiaomi, iki şirketin ortaklığının sonucunu lansman öncesi tüm dünyaya duyurmayı amaçlamış gibi gözüküyor.

Xiaomi bugün sadece optik enstitünün kurulacağını bildirdi. Ancak bu ortaklığın ilk ürünü ne zaman ortaya çıkacak bilinmiyor. Siz Xiaomi ve Leica'nın aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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