Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xiaomi ve BMW ortaklığı ile artık araba anahtarına ihtiyaç olmayacak!

Teknoloji Haberleri

Xiaomi ve BMW ortaklığı ile artık araba anahtarına ihtiyaç olmayacak!

Xiaomi ve BMW tarafından geliştirilen dijital otomobil anahtarı uygulaması yılın ikinci çeyreğinde kullanılmaya başlıyor.

Apple, 2020 yılında otomobil anahtarı özelliğini duyurduktan sonra geçtiğimiz günlerde ise bu özelliğinin genişletileceğine dair haberler ortaya çıkmaya başladı. Diğer yandan şirketin Android cephesindeki rakipleri de kendi otomobil anahtarı uygulamaları için harekete geçmiş durumda.

Xiaomi dijital araba anahtarı uygulaması yakında devreye giriyor

Oppo, OnePlus ve Vivo geçtiğimiz günlerde kendi otomobil anahtarı uygulamalarını duyurmuştu. Şimdi ise sıra Xiaomi'ye geldi. Çinli üretici, araba anahtarı uygulaması için BMW ile ortak çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Barselona'da düzenlenen MWC etkinliğinde Xiaomi 13 serisini tanıtan şirket, araba anahtarı özelliği hakkında da ilk detayları paylaştı. Xiaomi, etkinlik sırasında dijital araba anahtarı uygulamasını bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirli BMW modellerinin kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Mercedes-Benz, araçlarını toplantı salonlarına dönüştürüyor!

Akıllı telefonlar aracılığı ile kullanılan dijital anahtarlar otomobillerin kapısını açmak ve kapatmak dışında bazı modellerin çalıştırılması için de kullanılabiliyor. Bu uygulama özellikle aracınızı bir kişiye emanet etmek için oldukça kullanışlı bir yol olarak öne çıkıyor.

Yeni geliştirilen dijital anahtarlar sayesinde aracın fiziksel anahtarını vermek zorunda değilsiniz. Dijital anahtarlar istenen kişi ile paylaşılabildiği için kişilerin buluşmasına da gerek kalmıyor. Bu sayede kullanıcılar yanlarında araç anahtarı taşımak zorunda da kalmıyorlar. Diğer yandan araçların anahtarlarının kaybolması gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor.

Yeni dijital anahtar uygulamalarına diğer bir çerçeveden bakabiliriz. Yeni dijital otomobil anahtarları, önümüzdeki yıllarda genişlemesi beklenen araç paylaşımı sistemlerinin de ön adımı olarak nitelendirilebilir. Bu sayede kullanıcılar araçları istedikleri noktadan teslim almaları da mümkün olacak.

Dijital otomobil anahtarı uygulamaları yakın gelecekte daha da geniş bir kullanıma ulaşacak gibi görünüyor. Peki siz Apple ve Android üreticilerinin dijital anahtar uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağında izleyebilirsiniz.

Çift ön kameralı Xiaomi 13 Lite ön inceleme! Türkiye'de ilk!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Tragger Xiaomi Apple Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title