Xiaomi ve BMW ortaklığı ile artık araba anahtarına ihtiyaç olmayacak!

Apple, 2020 yılında otomobil anahtarı özelliğini duyurduktan sonra geçtiğimiz günlerde ise bu özelliğinin genişletileceğine dair haberler ortaya çıkmaya başladı. Diğer yandan şirketin Android cephesindeki rakipleri de kendi otomobil anahtarı uygulamaları için harekete geçmiş durumda.

Xiaomi dijital araba anahtarı uygulaması yakında devreye giriyor

Oppo, OnePlus ve Vivo geçtiğimiz günlerde kendi otomobil anahtarı uygulamalarını duyurmuştu. Şimdi ise sıra Xiaomi'ye geldi. Çinli üretici, araba anahtarı uygulaması için BMW ile ortak çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Barselona'da düzenlenen MWC etkinliğinde Xiaomi 13 serisini tanıtan şirket, araba anahtarı özelliği hakkında da ilk detayları paylaştı. Xiaomi, etkinlik sırasında dijital araba anahtarı uygulamasını bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirli BMW modellerinin kullanımına sunacaklarını ifade etti.

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Akıllı telefonlar aracılığı ile kullanılan dijital anahtarlar otomobillerin kapısını açmak ve kapatmak dışında bazı modellerin çalıştırılması için de kullanılabiliyor. Bu uygulama özellikle aracınızı bir kişiye emanet etmek için oldukça kullanışlı bir yol olarak öne çıkıyor.

Yeni geliştirilen dijital anahtarlar sayesinde aracın fiziksel anahtarını vermek zorunda değilsiniz. Dijital anahtarlar istenen kişi ile paylaşılabildiği için kişilerin buluşmasına da gerek kalmıyor. Bu sayede kullanıcılar yanlarında araç anahtarı taşımak zorunda da kalmıyorlar. Diğer yandan araçların anahtarlarının kaybolması gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor.

Yeni dijital anahtar uygulamalarına diğer bir çerçeveden bakabiliriz. Yeni dijital otomobil anahtarları, önümüzdeki yıllarda genişlemesi beklenen araç paylaşımı sistemlerinin de ön adımı olarak nitelendirilebilir. Bu sayede kullanıcılar araçları istedikleri noktadan teslim almaları da mümkün olacak.

Dijital otomobil anahtarı uygulamaları yakın gelecekte daha da geniş bir kullanıma ulaşacak gibi görünüyor. Peki siz Apple ve Android üreticilerinin dijital anahtar uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağında izleyebilirsiniz.

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