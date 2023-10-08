Xiaomi, uygun fiyatlı POCO C65 modelini piyasaya sürecek

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, çok yakında uygun fiyatıyla dikkatleri çekecek POCO C65 modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak görünüşe göre bu durum değişmeye başladı.

Bütçe dostu POCO C65 IMEI veri tabanında

Xiaomiui'nin raporuna göre yaklaşan POCO C65, 2310FPCA4G ve 2310FPCA4I model numaralarıyla IMEI veri tabanında göründü. Sonu "G" ile biten kod adı global pazarlara işaret ederken, iddialara göre akıllı telefon yakın zamanda tanıtılması beklenen Redmi 13C'nin yeniden markalanmış sürümü olacak.

Şu an için POCO C65'in özelliklerine dair herhangi bir detay yok, ancak Redmi 13C ile ilgili bazı teknik detaylar halihazırda biliniyor. Buna göre akıllı telefon 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü bir kamera adası mevcut olacak. Öte yandan giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu cihazda da yer alacak.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Redmi 12C modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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