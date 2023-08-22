Xiaomi, Redmi Note 9, Redmi 9 ve Poco M2 modellerinin güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar.

Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden biri. Firmanın telefon yelpazesinin bir hayli geniş olması nedeniyle sıklıkla yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan modellerin yazılım desteğini sonlandırıldığına şahit oluyoruz. Şirket bunları belirli aralıklarla EOS listesi adı altında belirli aralıklarla kullanıcılarla paylaşıyor. Son olarak üç popüler modelin daha güncelleme desteği sonlandırıldı.

Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini sonlandırdı

Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bu kapsamda kısa süre önce Redmi Note 9, Redmi 9 ve Poco M2 modellerinin yazılım desteği bitti.

Bu modellerin tamamı 2020'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Aynı zamanda dönemin en yeni sürümü Android 10 tabanlı MIUI 11'i çalıştırdılar. Geçen üç yıl boyunca düzenli bir şekilde güncellemeleri almaya devam eden akıllı telefonlar bundan böyle acil bir durum dışında desteklenmeyecekler.

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Xiaomi güncelleme konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.