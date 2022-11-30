Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti!
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Xiaomi, güncelleme desteği biten modelleri odak alan EOS listesini güncelledi. Bu kapsamda üç model için yolun sonu geldi.
Android 13'ün dağıtıma başlamasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, sürümü kendi arayüzlerine entegre etmek için yoğun mesai harcarken, diğer yandan eski cihazların yazılım desteğini de sonlanmaya devam ediyor. Son olarak Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Bu kapsamda üç model için daha yolun sonu geldi.
Xiaomi, üç modelin güncelleme desteğini bitirdi
Akıllı telefon pazarı bir sirkülasyon içerisinde. Günden güne yeni bir modelin tanıtıldığı sektörde donanım açısından yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan cihazların yazılım destekleri kesiliyor. Hatta bazı firmalar, özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de güncelleme desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.
Xiaomi de bu konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin ise eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.
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Geçtiğimiz aylarda Redmi K20 Pro, mi 9T Pro, Redmi Note 7s, mi Play, mi 9T, Redmi K20, Redmi 7, Redmi Y3, mi 8, mi 9, mi A3, mi CC9e ve Redmi 7A modellerinin yazılım desteğini bitiren Xiaomi, son olarak mi Note 10, mi CC 9 Pro ve Redmi Note 8 Pro için de aynı kararı aldı. Söz konusu telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak.
Xiaomi'nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak. Ancak şirket yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şöyle;
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
Mi Note 10
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Mi 8
Mi 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi A3 (Android One)
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi Note 8 Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin güncelleme politikasını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.