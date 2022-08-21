Xiaomi, Türkiye'yi unutmadı! Bir modele daha MIUI 13 güncellemesi

Xiaomi, önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14'ü tanıtmak için geri sayıma geçti. Ancak diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Bu bağlamda artık amiral gemilerinden çok giriş ve orta segment cihazların MIUI 13 aldığını görüyoruz. Son olarak Türkiye'deki uygun fiyatlı bir model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, 2020 yılında tanıtılan POCO X3 NFC için MIUI 13 güncellemesi yayınladı. Global ROM'a sahip modeller için yayınlanan sürüm Android 12'yi temel alıyor. Öte yandan Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Cihaz bilindiği üzere kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 ile çıktı.

Bugüne kadar 2 Android ve 2 MIUI güncellemesi alan POCO X3 NFC, yukarıda da belirttiğimiz üzere kısa süre önce Android 12 tabanlı MIUI 13'ü aldı. Hatta geçen hafta ilk etapta bir ülke için kullanıma sunuldu. Son olarak bu bölgeler genişledi ve şirket, Endonezya, Türkiye, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler için MIUI 13 güncellemesini yayınladı.

Bütçe dostu bir Xiaomi modeline daha MIUI 13 geliyor!

Bu modeller dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro