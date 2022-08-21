Xiaomi, Türkiye'yi unutmadı! Bir modele daha MIUI 13 güncellemesi
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Xiaomi, MIUI 13 çalışmalarına devam ediyor. Son olarak POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar!
Xiaomi, önümüzdeki aylarda Android 13 tabanlı MIUI 14'ü tanıtmak için geri sayıma geçti. Ancak diğer yandan eski sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Bu bağlamda artık amiral gemilerinden çok giriş ve orta segment cihazların MIUI 13 aldığını görüyoruz. Son olarak Türkiye'deki uygun fiyatlı bir model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.
POCO X3 NFC MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, 2020 yılında tanıtılan POCO X3 NFC için MIUI 13 güncellemesi yayınladı. Global ROM'a sahip modeller için yayınlanan sürüm Android 12'yi temel alıyor. Öte yandan Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Cihaz bilindiği üzere kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 ile çıktı.
Bugüne kadar 2 Android ve 2 MIUI güncellemesi alan POCO X3 NFC, yukarıda da belirttiğimiz üzere kısa süre önce Android 12 tabanlı MIUI 13'ü aldı. Hatta geçen hafta ilk etapta bir ülke için kullanıma sunuldu. Son olarak bu bölgeler genişledi ve şirket, Endonezya, Türkiye, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler için MIUI 13 güncellemesini yayınladı.
Bütçe dostu bir Xiaomi modeline daha MIUI 13 geliyor!
Bu modeller dışında globalde MIUI 13 alacak yeni modeller şu şekilde:
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro (India)
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro