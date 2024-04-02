Xiaomi SU7 Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde

Xiaomi, ilk elektrikli otomobil modeli SU7 ile kısa bir süre önce karşımıza çıktı. Şimdi ise modelin Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile kapıştığı bir performans testi ortaya çıktı. Böylece ilk defa Xiaomi SU7 performansı, hızı, menzili gibi değerler gerçek anlamda karşımıza çıkıyor. İşte Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 gerçek yol performansı ve kapışmanın kazananı.

Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 yol performansı ile şaşırttı

Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 rakibi özellikleri, fiyatı ve performansı ile öne çıkıyor. Kağıt üstünde Model 3'ten çok daha iyi olan modelin gerçek performansı da ortaya çıktı. Çinli yayın organı Dongchendi'nin yaptığı testlerde önemli sonuçlar ortaya çıktı.

Xiaomi CU7 elektrikli otomobil en önemli özelliklerinden birisi Çin standartlarına göre 800 km menzil sunuyor olması. Tesla Model 3 AWD Long Range ise yine Çin standartlarına göre 713 km menzile sahip. Ancak bildiğiniz gibi elektrikli otomobil modellerinin sunduğu bu menziller en iyi şartlar altında sunulan maksimum seviye.

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Xiaomi SU7 performans testi ile ortaya çıkan sonuca göre model 643 km menzil seviyesine ulaştı. Tesla Model 3 ise maksimum menzile daha yakın olan 568 km menzille karşımıza çıktı.

Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli yüzde 79.4, Tesla Model 3 LR ise yüzde 79,7 oranında maksimum menzil değerine yaklaştı.

Hızlanma ve Menzil Test Sonuçları:

Marka/Model0-100 km/s0-400 m0-400 m Son HızCLTC MenziliTest Edilen MenzilOran Xiaomi SU73.24 s11.17 s201.79 km/h800 km643 km%79.4Tesla Model 34.62 s12.77 s182.8 km/h713 km568 km%79.7Nio ET53.83 s12.37 s175.55 km/h640 km455 km%72.6BYD Han EV–––610 km405 km%66.4Zeekr 001–––656 km407 km%62.0Xpeng P7–––610 km489 km%80.2

Xiaomi SU7 modeli özellikle 0-100 km hızlanma testinde rakiplerini geride bırakmayı başardı. Buna göre Tesla Model 3 rakibi model 3,24 saniyede 100 km hıza ulaştı. NIO ET5 modeli 3,83 saniye ile ikinci, Tesla Model 3 ise 4,62 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Modeller arasında 400 m Drag yarışı da gerçekleşti. Buna göre Xiaomi SU7 modeli drag yarışı performans testinde 11.17 saniye ile birinci oldu. İkinci sırayı NIO ET5 modeli 12.37 saniye ile takip etti. Tesla Model 3 ise 12,77 saniye ile drag yarışını üçüncü bitirebildi.

Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 fiyatı ise karşılaştığı bu iki rakibinden de daha ucuz. Buna göre Xiaomi SU7 fiyatı 26 bin 650 dolar seviyesi ile rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyata sahip.

ModelFiyat Xiaomi SU726,650 – 41,500 dolarTesla Model 334,050 – 39,600 dolarNio ET541,300 – 49,300 dolarBYD Han24,900 – 34,600 dolarZeekr 00137,300 – 45,600 dolarXpeng P728,250 – 40,150 dolar Fiyatıyla oldukça dikkat çeken Xiaomi SU7 bu fiyata rağmen önemli performans değerlerine sahip. Bu yol performansı testiyle de kendini kanıtlayan Xiaomi SU7 özellikleri ise şu şekilde:

Xiaomi SU7 teknik özellikleri

ÖzellikDetayBataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil) / 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM / V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm / V6S: 500 Nm / V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton

Xiaomi SU7 performans testi sonuçları sizce gerçekten de etkileyici mi? Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.