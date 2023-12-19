Xiaomi SU7 Modeli İçin Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Xiaomi, akıllı telefon başarısını otomobil sektöründe de sürdürmek istiyor. Xiaomi SU7 modeli için yeni sızıntılar ortaya çıktı. Modelin özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler verildi.

Teknoloji devleri, artık sadece bir alanda üretim yapmıyor. Akıllı telefon dünyasındaki başarısını otomobil sektöründe de sürdürmek isteyen Xiaomi, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Xiaomi SU7 modeli için artık son dokunuşları gerçekleştiriyor. Model hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

101 kWh bataryalı Xiaomi SU7, 750 km menzil sunuyor

Xiaomi SU7 tanıtım çekimi görselleri ise gök mavisi olarak adlandırılan bir renk seçeneğini ortaya koyuyor. Öte yandan görselleri sızdıran Çinli yayın kuruluşunun başı dertte. Buna göre kaynak, Gizlilik Anlaşmasını (NDA) ihlal ettiği için 420 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Porsche Taycan ve Tesla Model S ile yarışmaya hazırlanan 2024 başlarında seri üretime geçecek. Henüz resmi olarak fiyatı açıklanmasa da CarNewsChina, standart donanımın 26 bin 650 dolar, üst donanım seviyesinin ise 42 bin dolar olacağını açıkladı.

Xiaomi,2021'in Mart ayında elektrikli otomobil dünyasına katılacağını açıklamıştı. Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun, SU7 üzerinde 3.400'den fazla mühendis çalıştığını açıkladı. 1,4 milyar doları aşan yatırım meyvesini vermeye hazır durumda.

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SU7 pille ilgili özellikler

73,6 kWh

579 kg ağırlık

127 Wh/kg enerji yoğunluğu

628 km ve 668 km CLTC menzili

101 kWh

645,8 kg ağırlık

156 Wh/kg enerji yoğunluğu

750 km ve 800 km CLTC menzili

Xiaomi SU7'nin boş ağırlığı 1980 kg olacakken; 210 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm ve yüksekliği 1,455mm şeklinde belirtiliyor. Güç aktarma seçenekleri arasında 220kW'lık tek arka motor veya önde 275kW ve arkada 220kW'lık çift motor kurulumu yer alıyor.

SU7 Max ise 2205 kg ağırlığında olacak, ancak 265 km/s ile daha yüksek bir hıza ulaşabiliyor. Xiaomi ayrıca SU7'nin daha güçlü bir "Pro" sürümü üzerinde de çalışıyor, ancak satış lisansı için resmi başvuru yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi SU7 tanıtım çekimi görsellerine baktığınızda model hakkında düşünceleriniz ne oldu? Lütfen yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.