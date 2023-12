Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobili Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi bugün yaptığı etkinlikle beraber herkesin merakla beklediği SU7 model adlı elektrikli otomobilini tanıttı. Teknoloji dünyasından ve otomobil sevdalılarından büyük ilgi gören otomobil, özellikleriyle dikkat çekti. Şimdi de otomobil ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Öyle ki iki renkle gelen otomobile ait renkler Xiaomi 14 serisine ve Xiaomi Watch S3 modeline gelecek.

Xiaomi SU7'nin renkleri Xiaomi 14 serisine geliyor

Aylarca süren casus çekimler, sızıntılar ve teaserların ardından bugün Xiaomi'nin ilk arabası nihayet resmileşti. SU7 EV, CEO Lei Jun tarafından özel bir etkinlikte tanıtıldı ve iki renkle beraber geldiği ortaya çıktı. Görünüşe göre bunlar aynı zamanda şirketin en yeni amiral gemisi cihazları için de kopyalanıyor.

Xiaomi 14 (Pro) and Watch S3 are getting limited editions feat the hero colors of the Xiaomi SU7 EV in Aqua Blue and Verdant Green. pic.twitter.com/bA3kuXHOdk — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Bahsi geçen cihazlar, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi Watch S3. Bunların tümü aynı zamanda SU7'nin renklerini taklit eden Aqua Blue ve Verdant Green renklerinde de sunulacak. Ne yazık ki bu şimdilik yalnızca Çin'e özgü bir olay. Araç yalnızca Çin'de piyasaya sürüldü ve uluslararası alanda ne zaman sunulacağı veya sunulup sunulmayacağı belli değil.

Geçmişte ortaya çıkan bir söylentiye göre Xiaomi 14 Pro resmi olarak Çin dışına hiçbir zaman çıkmayabilir. Xiaomi 14 ise Çin dışında da satılacak. Ancak küresel çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Son olarak Xiaomi Watch S3, uluslararası olarak satışa sunulan Watch 2 Pro'nun Çin pazarındaki versiyonu gibi görünüyor.

Şimdi Tesla düşünsün! İşte Xiaomi SU7 özellikleri!

Xiaomi 14 özellikleri:

ÖzellikDeğer Ekran: 6,44 inç C8 OLED 1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2.800 nit maksimum parlaklık Dolby Vision ve HDR10+ desteğiİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ana Kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel, OV50H – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel – Telefoto lens: 50 MegapikselRAM: LPDDR5xDepolama: UFS 4.0Batarya: 4.600 mAh,Şarj: 90 W kablolu şarj 50 W kablosuz şarj 10 W ters kablosuz şarjİşletim Sistemi: AndroidDiğer: IP68 – Suya ve toza karşı koruma Büyük VC sıvı soğutma sistemi

