Xiaomi servis desteğini kesiyor! İşte o modeller

Xiaomi, çok fazla akıllı telefon sahip olmasıyla biliniyor. Bu kadar çok modelin olması olması ise farklı alanlarda şirkete avantaj sağlasa da birçok sorunun oluşmasına da neden oluyor. Özellikle güncelleme desteği ve servis söz konusu olduğunda kullanıcıları bu durumdan şikayet ediyor. Yazılım desteği almayan telefonların yanı sıra Xiaomi, şimdi de bazı modeller için yetkili servis desteğini kesiyor.

Xiaomi, Redmi K20 Pro ile birlikte 5 modele daha yetkili servis desteğini kesti

Pek çok nedenden dolayı telefonlarımızı yetkili servise götürebiliriz. Ancak bazı Xiaomi modelleri için bu durum değişecek gibi duruyor. Şirket, temmuz ayında dünya çapında Redmi K20 Pro modeli için yazılım desteğini sonlandırdı.

Üç ay sonra ise Xiaomi, Çin'deki beş telefonla birlikte bu model için yetkili servis desteğini kestiği de ortaya ima etti. Şirket, hafta sonu bu telefonlar için satış sonrası desteğin sona erdiğine dair açıklama yaptı. Ancak birkaç saat sonra duyuru iptal edildi. Bununla birlikte kullanıcılar telefonlarının pilini, ekranını veya diğer parçalarını yetkili serviste değiştirme şansına sahip olmayacak.

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Şirket bu kararı şimdilik sadece Çin'de uygulayacak. Kararın daha sonrasında küresel olarak uygulanıp uygulanmayacağı hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Duyuruya göre Çin'de yetkili servisi olmayacak telefonlar şu şekilde:

Mi 9 Transparent Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Mi 8 SE

Mi 9 SE

Duyurunun iptal edilmesi ve henüz eski haline getirilmemesi nedeniyle bu desteğin uygulanması hakkında büyük bir sır var. Bundan dolayı Xiaomi'nin konuyla ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca şirketin küresel tarafından da benzer bir bilgi yer almıyor. Ek olarak cihazınız bu listede yer alıyorsa güvenlik açıklarına karşı korunmasız durumda olabilir.

Peki, siz Xiaomi yetkili servis desteğini kesmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!