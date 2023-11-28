Xiaomi Redmi Watch 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Giyilebilir ürün alanında çalışmalarını sürdüren Xiaomi, Redmi Watch 4 modelinin özelliklerini paylaştı. Akıllı saat, uzun pil ömrü ve AMOLED LTPS panel gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Giyilebilir ürün alanında çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde Redmi Watch 4 modeli için geri sayım başladı. Akıllı saatin yarın düzenlenecek Çin etkinliğinde Redmi K70 serisi ve Redmi Buds 5 Pro ile birlikte vitrine çıkması beklenirken, ortaya çıkan yeni raporlar cihazla ilgili son ayrıntıları gözler önüne seriyor. İşte Redmi Watch 4 özellikleri!

Redmi Watch 4 özellikleri

Xiaomi tarafından paylaşılan son tanıtım posterlerine göre yaklaşan Redmi Watch 4 modeli tek şarjla 20 güne kadar pil ömrü sunacak. Dahası, 1,97 inçlik uzun bir AMOLED LTPS panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Aynı zamanda panelde 1600 nit'e kadar tepe parlaklık mevcut olacak.

Modelde geçmişteki sızıntılarla doğru orantılı olarak alüminyum alaşımlı çerçeve tasarımı yer alacak. Öte yandan kullanıcıların aralarında seçim yapabilecekleri metalik, deri ve kumaş olmak üzere birden fazla kayış opsiyonu bulunacak.

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Akıllı saatle ilgili ortaya çıkan tüm detaylar şimdilik bu kadar. Geriye kalan detayları ise muhtemelen yarınki etkinlikte öğreneceğiz.

Bunun dışında Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve 50 dolarlık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Black Shark S1 modelinin özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğer Ekran1,43 inç AMOLEDÇözünürlük466 x 466 pikselParlaklık600 nitYenileme Hızı60 HzEkran ÖzellikleriAlways On Display, 100'den fazla saat arayüzüİşlemciHenüz belli değilSu ve Toz DayanıklılığıIP68 sertifikası (Toza karşı korumalı, suya dayanıklı)BluetoothBluetooth arama desteğiÇağrı DeneyimiÇağrı Gürültü Engelleme (ENC), sinyal işleme mikrofonuModlar100'den fazla modBatarya Ömrü10 günSağlık ÖzellikleriKandaki oksijen oranı ölçümü, diğer sağlık özellikleriRenk SeçenekleriSadece siyah renkFiyat50 dolar

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