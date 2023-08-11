Xiaomi Redmi Note 8 Pro Telefonu İncelemesi

Tanıtılalı 4 yıl olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro telefonunun teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile ilgili inceleme videosuna hoş geldiniz. Aradan geçen yıllara rağmen Xiaomi Redmi Note 8 Pro hala alınır mı?

Tanıtılalı 4 yıl olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro telefonunun teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile ilgili inceleme videosuna hoş geldiniz. Aradan geçen yıllara rağmen Xiaomi Redmi Note 8 Pro hala alınır mı?

Redmi Note 8 Pro hala alınır mı?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Şimdi, Redmi Note 8 Pro'nun detaylı inceleme videosunda sorulan ve merak edilen tüm konuların cevaplarını bulabilirsiniz.

Cihaz, 8.8 mm inceliği ve 200 gram ağırlığıyla elde rahat kullanım sunuyor. Hem ön hem de arka cam yüzeyi Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefonun ekranı 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde bir IPS ekran sunuyor.

Parmak izi okuyucu, arka taraftaki kameraların hemen altında yer alıyor; ancak yüz tanıma özelliği için ön tarafta V şeklinde bir çentik içine gizlenmiş 20 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Arka tarafta yer alan kameralar en dikkat çeken özelliklerden biri. Ana kamera 64 Megapiksel çözünürlüğe sahipken, ultra geniş açılı kamera 8 Megapiksel, atanmış makro kamera 2 Megapiksel ve derinlik kamerası da 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Bu kameralar farklı çekim senaryoları için geniş bir yelpazede kullanım sağlıyor.

Cihazın gücünü 2.05 GHz'e kadar hız aşırtılabilen sekiz çekirdekli Helio G90T işlemciden alıyor ve sıvı soğutma sistemi ile termal performansı optimize ediliyor. LPDDR4X tabanlı 6 GB RAM ile birlikte gelen Redmi Note 8 Pro, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.