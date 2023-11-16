Xiaomi, Redmi Note 13R Pro Modelini Tanıttı

Xiaomi, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için yeni Redmi Note 13R Pro modelini tanıttı. Uygun fiyatlı telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Xiaomi, yakın zamanda yeni Redmi Note 13R Pro modeli ile sahne alacak. Uygun fiyatlı Android telefon, China Telecom'da listelendi. Böylelikle Redmi Note 13R Pro teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı (Beklenen)

Redmi Note 13R Pro, Çin merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan China Telecom'un web sitesinde görüntülendi. Bu, akıllı telefonun tanıtımı için uzun bir süre kalmadığı anlamına geliyorken aynı zamanda modelin özellikleri de gözler önüne serildi.

İlgili web sayfasında yer alan bilgilere göre Redmi Note 13R Pro modeli, 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek. Bu ekranın 120 Hz yenileme hızını destekleyeceği bilgisi yer alıyor.

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MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6080 işlemcisinden güç alacak olan akıllı telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağını görüyoruz. Bununla beraber Android 13 işletim sisteminde çalışacağı ve 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de sayfada belirtiliyor.

Ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verecek Redmi Note 13R Pro'nun arka kasasında ise 108 Megapiksel kamera ve 2 Megapiksel yardımcı lensten oluşan ikili kamera kurulumu bulunacak. Son olarak akıllı telefonun 161,11 x 74,95 x 7,73 mm boyutlarında ve 174 gram ağırlığında olacağı da bilgiler arasında yer alıyor.

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu6.67 inçEkran TürüOLEDEkran ÇözünürlüğüFHD+Yenileme Hızı120 HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080RAM Kapasitesi12 GBDepolama Alanı256 GBİşletim SistemiAndroid 13Batarya Kapasitesi5,000 mAhÖn Kamera Çözünürlüğü16 MegapikselArka Kamera108 Megapiksel + 2 Megapiksel (yardımcı lens)Telefon Boyutları161,11 x 74,95 x 7,73 mmAğırlık174 gram

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Redmi Note 13R Pro modelinin fiyatının ise 275 dolar olduğu görülüyor. Akıllı telefonun 20 Kasım tarihinde markanın ana vatanı Çin'de tanıtılması bekleniyor. Modelin Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.