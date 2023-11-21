Xiaomi, Redmi Note 13'ün global sürümleri üzerinde çalışıyor

Eylül ayında fiyat performans odaklı Redmi Note 13 ailesini kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, şimdi de bu cihazların global sürümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefonların küresel lansmanları ile ilgili şu an için net detaylar olmasa da son raporlar kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağına işaret ediyor.

Eylül ayında fiyat performans odaklı Redmi Note 13 ailesini kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, şimdi de bu cihazların global sürümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefonların küresel lansmanları ile ilgili şu an için net detaylar olmasa da son raporlar kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağına işaret ediyor.

Redmi Note 13 5G TDRA veri tabanında ortaya çıktı

Redmi Note 13 5G, 2312DRAABG model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, global tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Akıllı telefonun Çin ile global sürümü arasında herhangi bir özellik farklılığının olması beklenmiyor. Yani akıllı telefon 6,67 inç AMOLED, 1080 × 2400 piksel, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5 koruması sunan bir ekran ve MediaTek Dimensity 6080 işlemci gibi teknik detayları kullanıcılara sunacak.

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Redmi Note 13 5G teknik özellikleri:

ÖzellikDetaylar Ekran6,67 inç AMOLED, 1080 × 2400 piksel, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5 korumasıİşlemciMediaTek Dimensity 6080GPUMali G57RAM6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4XDepolama128 GB / 256 GB UFS 2.2, microSD kart desteğiİşletim SistemiAndroid 13, MIUI 14Kamera (Arka)– 100 MP (f/1,7 diyafram açıklığı)– 2 MP derinlik sensörü– LED flaşKamera (Ön)16 MPBağlantı NoktalarıUSB Type-CDiğer Özellikler– 3,5 mm ses girişi– Kızılötesi sensör– IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılıkPil5000mAh, 33W hızlı şarj

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