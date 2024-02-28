Xiaomi Redmi Note 13 Türkiye'de Satışa Sunuldu
Xiaomi, fiyat/performans oranıyla dikkat çeken yeni Redmi Note 13 serisini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Seri, Çin'deki ilk piyasaya sürülmesinin ardından global pazara adımını attı ve Türkiye'de de bekleyenlerle buluştu. İşte Redmi Note 13 fiyatı...
Xiaomi, fiyat/performans oranıyla dikkat çeken yeni Redmi Note 13 serisini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Seri, Çin'deki ilk piyasaya sürülmesinin ardından global pazara adımını attı ve Türkiye'de de bekleyenlerle buluştu. İşte Redmi Note 13 fiyatı…
Redmi Note 13 fiyatı belli oldu!
Telefonun 6,67 inç boyutundaki FHD+ 120 Hz AMOLED ekranı, görsel olarak etkileyici bir deneyim sunuyor ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı arayüzü sağlıyor. Snapdragon 685 işlemcisi ve 14 GB'a kadar RAM ile birleşerek güçlü bir performans sunan bu model, yoğun işlemleri rahatlıkla yönetebiliyor.
Redmi Note 13, fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça etkileyici bir kamera sistemine sahip. Telefon, 108 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Bu çok yönlü kamera sistemleri, farklı çekim ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak kullanıcıların yaratıcılığını serbest bırakmalarına olanak tanıyor.
Redmi Note 13 Pro kutu açılımı!
Dayanıklılık açısından Redmi Note 13, IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı koruma sağlıyor. Bu özellik, cihazın günlük yaşamın zorlu koşullarına karşı dayanıklı olmasını ve uzun ömürlü bir kullanım sunmasını sağlıyor.
Güçlü performansı ve çeşitli özellikleriyle dikkat çeken telefon, 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca, 33W hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarına hızlı ve verimli bir şekilde enerji sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanım anlarında pratik bir avantaj sunarak kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre kesintisiz kullanmalarını sağlıyor.
Xiaomi Redmi Note 13 fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklandı. Xiaomi resmi sitesinden yapılan alışverişlerde yanında 1189 TL'lik Xiaomi Smart Band 8'in hediye edildiğini de belirtelim.
– 8 GB+128 GB – 8 GB+256 GB – LPDDR4X RAM – UFS2.2 depolama – 1 TB'ye kadar artırılabilir depolamaBoyutlar– Yükseklik: 162,24 mm – Genişlik: 75,55 mm – Kalınlık: 7,97 mm – Ağırlık: 188,5 gEkran– 6,67 inç, 2400 x 1080, AMOLED – Maksimum 120 Hz yenileme hızı – 1800 nit en yüksek parlaklık – 5.000.000: 1 kontrast oranı – %100 DCI-P3 geniş renk gamı desteği – Corning Gorilla Glass 3Kamera– Arka Kamera: 108 MP+8 MP+2 MP üçlü kamera – Ön Kamera: 16 MP – Arka kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@8k-30fps – Ön kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@30fpsPil ve Şarj– 5000 mAh (tipik) – 33 W hızlı şarj desteği – USB-CGüvenlik– Ekran içi parmak izi sensörü – Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit AçmaNFCVarAğ ve Bağlantı– SIM 1 + Hibrit (SIM veya MicroSD) – 4G / 3G / 2G desteği – Bluetooth 5.1 – Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/acNavigasyon ve Konumlandırma– GPS: L1, GLONASS: G1, BDS: B1I, Galileo E1Ses– Çift hoparlör – Dolby Atmos – 3,5 mm kulaklık jakıDayanıklılık– IP54 suya ve toza dayanıklılıkSensörler– Yakınlık sensörü – Ortam ışığı sensörü – İvme ölçer – Elektronik pusula – Kızılötesi verici – Jiroskopİşletim Sistemi– MIUI 14
Redmi Note 13ÖzellikİşlemciSnapdragon 685, Sekiz çekirdekli CPU (2,8 GHz'e kadar), Adreno 610 GPUDepolama ve RAM– 6 GB+128 GB
– 8 GB+128 GB
– 8 GB+256 GB
– LPDDR4X RAM
– UFS2.2 depolama
– 1 TB'ye kadar artırılabilir depolamaBoyutlar– Yükseklik: 162,24 mm
– Genişlik: 75,55 mm
– Kalınlık: 7,97 mm
– Ağırlık: 188,5 gEkran– 6,67 inç, 2400 x 1080, AMOLED
– Maksimum 120 Hz yenileme hızı
– 1800 nit en yüksek parlaklık
– 5.000.000: 1 kontrast oranı
– %100 DCI-P3 geniş renk gamı desteği
– Corning Gorilla Glass 3Kamera– Arka Kamera: 108 MP+8 MP+2 MP üçlü kamera
– Ön Kamera: 16 MP
– Arka kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@8k-30fps
– Ön kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@30fpsPil ve Şarj– 5000 mAh (tipik)
– 33 W hızlı şarj desteği
– USB-CGüvenlik– Ekran içi parmak izi sensörü
– Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit AçmaNFCVarAğ ve Bağlantı– SIM 1 + Hibrit (SIM veya MicroSD)
– 4G / 3G / 2G desteği
– Bluetooth 5.1
– Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/acNavigasyon ve Konumlandırma– GPS: L1, GLONASS: G1, BDS: B1I, Galileo E1Ses– Çift hoparlör
– Dolby Atmos
– 3,5 mm kulaklık jakıDayanıklılık– IP54 suya ve toza dayanıklılıkSensörler– Yakınlık sensörü
– Ortam ışığı sensörü
– İvme ölçer
– Elektronik pusula
– Kızılötesi verici
– Jiroskopİşletim Sistemi– MIUI 14