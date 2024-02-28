Xiaomi Redmi Note 13 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi, fiyat/performans oranıyla dikkat çeken yeni Redmi Note 13 serisini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Seri, Çin'deki ilk piyasaya sürülmesinin ardından global pazara adımını attı ve Türkiye'de de bekleyenlerle buluştu. İşte Redmi Note 13 fiyatı…

Redmi Note 13 fiyatı belli oldu!

Telefonun 6,67 inç boyutundaki FHD+ 120 Hz AMOLED ekranı, görsel olarak etkileyici bir deneyim sunuyor ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı arayüzü sağlıyor. Snapdragon 685 işlemcisi ve 14 GB'a kadar RAM ile birleşerek güçlü bir performans sunan bu model, yoğun işlemleri rahatlıkla yönetebiliyor.

Redmi Note 13, fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça etkileyici bir kamera sistemine sahip. Telefon, 108 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Bu çok yönlü kamera sistemleri, farklı çekim ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak kullanıcıların yaratıcılığını serbest bırakmalarına olanak tanıyor.

Redmi Note 13 Pro kutu açılımı!

Dayanıklılık açısından Redmi Note 13, IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı koruma sağlıyor. Bu özellik, cihazın günlük yaşamın zorlu koşullarına karşı dayanıklı olmasını ve uzun ömürlü bir kullanım sunmasını sağlıyor.

Güçlü performansı ve çeşitli özellikleriyle dikkat çeken telefon, 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca, 33W hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarına hızlı ve verimli bir şekilde enerji sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanım anlarında pratik bir avantaj sunarak kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre kesintisiz kullanmalarını sağlıyor.

Xiaomi Redmi Note 13 fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklandı. Xiaomi resmi sitesinden yapılan alışverişlerde yanında 1189 TL'lik Xiaomi Smart Band 8'in hediye edildiğini de belirtelim.